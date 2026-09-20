Xiaomi lanza en España su nuevo cepillo de dientes: con limpieza personalizable y conexión con el móvil

Los planes de Xiaomi en España fueron revelados este mes con el lanzamiento masivo de la marca Mijia en el territorio europeo. Mijia es tremendamente popular en China, con una enorme cantidad de productos para el hogar, y poco a poco, ahora están llegando a nuestro mercado.

Ahora le toca el turno al Mijia Smart Servo-oscillation Electric Toothbrush Pro. Tras ese nombre tan largo se esconde una interesante alternativa para la salud bucal por sus funciones y su bajo precio de 49,99 euros, al menos en comparación con otros cepillos avanzados.

La característica estrella viene en el nombre, el sistema de movimiento de oscilación servo que cuenta con funciones inteligentes para adaptar el cepillado a cada usuario y mejorar su salud bucal eliminando completamente la placa dental.

A diferencia de los motores de vibración tradicionales, el motor de servooscilación hace que el cabezal vibre al mismo tiempo que realiza un barrido con un ángulo de oscilación de hasta 60 grados.

La idea es que cambiemos la manera en la que normalmente nos cepillamos los dientes para aprovechar esta tecnología, adoptando el llamado método de cepillado Bass. Consiste en alinear las cerdas en un ángulo de 45 grados respecto a la línea de las encías y cepillar dos o tres dientes a la vez.

Esta es una técnica recomendada por los dentistas por su alta eficacia a la hora de eliminar la placa dental; según las pruebas de Xiaomi, ofrece una cobertura de limpieza hasta 3 veces más amplia y permite alcanzar una eficiencia de limpieza de hasta el 92%.

Limpieza inteligente

El dispositivo cuenta con un giroscopio de seis ejes, que identifica las diferentes zonas de la boca y la superficie de los dientes. De esta manera, recopila datos sobre la duración de la sesión, los niveles aproximados de placa y detecta zonas que no han recibido una limpieza completa.

Esta información se usa para mejorar la limpieza bucal en conjunción con la pantalla LCD integrada. El propio cepillo nos indicará con un diagrama las zonas que deberíamos cepillar otra vez, por ejemplo si hemos pasado poco tiempo en los molares de la derecha.

Mijia Smart Servo-oscillation Electric Toothbrush Pro Xiaomi Omicrono

Para evitar problemas, el mango cuenta con un sistema de prevención de daños en las encías; si se aplica una presión excesiva, el cepillo reduce la potencia automáticamente y vibrará para avisar al usuario. De la misma manera, el cabezal está recubierto de goma, sin cobre y con absorción de impactos para proteger los dientes.

Contamos con dos cabezales diferentes entre los que elegir. El cabezal de limpieza está diseñado para el cuidado bucal diario, mientras que el cabezal suave es más indicado para las zonas sensibles.

Al igual que el resto de productos de Mijia, este cepillo de dientes también se conecta al smartphone a través de la app Xiaomi Home, desde la que podemos configurar la experiencia para que sea completamente personalizada.

Mijia Smart Servo-oscillation Electric Toothbrush Pro Xiaomi Omicrono

Usando un cuestionario inicial, el sistema creará un plan de limpieza específico para nosotros, con modos diferenciados para la mañana y la noche, que podemos ajustar de manera manual. Al terminar el cepillado, la app genera un informe sobre los hábitos de uso y el estado estimado de la salud bucal.

Pese a todas estas funciones añadidas, Xiaomi afirma que la batería integrada ofrece hasta 180 días de uso continuo en el modo suave, y unos 90 días en el modo estándar con dos cepillados diarios de dos minutos.

El Mijia Smart Servo-oscillation Electric Toothbrush Pro ya está disponible en España por 49,99 euros.