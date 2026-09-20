Ninja lanza una 'airfryer' ideal para familias: lanza en España una nueva freidora de aire de cristal de doble cesta

La innovación en el sector de los pequeños electrodomésticos, concretamente de las freidoras de aire o 'airfryer', da un nuevo salto en España con el último lanzamiento de Ninja.

La firma ha anunciado la llegada al mercado de la Ninja CRISPi DualZone, su primera freidora de aire de cristal de doble cesta.

Este dispositivo amplía la conocida gama CRISPi de la marca, apostando por la transparencia, la versatilidad y una alternativa de cocción más saludable que busca ir un paso más allá del uso tradicional del microondas.

El elemento diferencial de este modelo reside en la sustitución de los cajones metálicos convencionales por dos recipientes independientes fabricados en cristal CleanCrisp.

Este material destaca por ser un vidrio duradero, resistente a choques térmicos y completamente libre de sustancias químicas como PFAS y PTFE. Además de la tranquilidad en materia de seguridad alimentaria, permite a los usuarios supervisar el estado de los alimentos en tiempo real sin necesidad de abrir las cestas.

Ninja CRISPi DualZone. Ninja Omicrono

Pensada especialmente para los hogares con mayor volumen de cocina, la freidora ofrece una capacidad total de 7,6 litros, repartida en dos recipientes de 3,8 litros cada uno. Esta estructura facilita la preparación simultánea de dos ingredientes distintos utilizando tiempos y ajustes independientes en cada lado.

Para optimizar los tiempos en el hogar, el electrodoméstico integra las tecnologías Smart Finish y Match Cook. La primera permite sincronizar ambas cestas para que procesos con diferentes tiempos y temperaturas concluyan exactamente al mismo instante.

Por su parte, la función Match Cook duplica automáticamente la configuración de un cajón en el otro para elaborar raciones grandes de un mismo plato rápidamente.

El equipo suma un total de 8 funciones de cocción personalizables: freír con aire, hornear, gratinar, asar, deshidratar y recuperar el crujiente, mantener la temperatura y fermentar.

Ninja CRISPi DualZone. Ninja Omicrono

Con este abanico de opciones, el aparato abarca desde la elaboración de platos principales integrales hasta la preparación de aperitivos o repostería.

La practicidad de diseño es otro de sus puntos fuertes. Al contar con asas resistentes al calor, las cestas de vidrio pueden servirse directamente sobre la mesa tras la cocción.

Asimismo, se adaptan al almacenamiento directo en el frigorífico mediante las tapas incluidas en el kit y son aptas para el lavado en lavavajillas, reduciendo el volumen de menaje a limpiar tras cada comida.

La Ninja CRISPi DualZone ya se encuentra disponible a través de la tienda online oficial de la marca (sharkninja.es) y en distribuidores autorizados en España, con un precio de venta recomendado de 329 euros.