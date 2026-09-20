La herramienta multiusos definitiva para llevar siempre encima: esconde 36 utensilios y tiene el tamaño de un llavero

Las multiherramientas han ganado una enorme popularidad en los últimos años al convertirse en soluciones imprescindibles para resolver de forma rápida cualquier imprevisto cotidiano.

El estudio de diseño británico Ysmart London, conocido por sus desarrollos previos en navajas y linternas en miniatura, ha presentado en Kickstarter su última innovación.

Se trata de la Toolt, una multiherramienta que condensa 36 funciones distintas en un cuerpo con un volumen similar al de un mando de coche convencional.

La propuesta de Ysmart London no pretende sustituir a una caja de herramientas tradicional de taller, sino ofrecer una solución práctica para salir de apuros en acampadas, viajes o pequeñas reparaciones domésticas.

La arquitectura de la Toolt se articula alrededor de un sistema de tres placas funcionales que se despliegan hacia ambos lados con un simple tirón, incrementando su longitud desde los 70 milímetros plegada hasta los 180 milímetros en máxima apertura.

La primera placa está enfocada a ajustes rápidos e integra ocho llaves hexagonales, tres destornilladores de puntas, sierra, punzón, pelacables y abridor de botellas, junto a añadidos poco frecuentes como llave para radios de bicicleta, limpiador de brochetas de barbacoa y llave para carritos de compra.

La segunda placa se destina a tareas de palanca y corte, albergando abrelatas, cortacables, destornillador plano, desmontable para neumáticos de bicicleta, raspador y una guía impresa con el código Morse para situaciones de emergencia.

Acabados en titanio o aluminio

En la parte superior de la estructura, la Toolt incorpora una cuchilla reemplazable que se despliega con el pulgar en dos posiciones de fijación (corta y extendida) y cuenta con un bloqueo de seguridad accidental.

Esta hoja utiliza el formato estándar Stanley 11-921, facilitando el recambio en cualquier ferretería. Por su parte, la tercera placa se centra en el ajuste fino y la medición, sumando reglas métricas e imperiales, un destornillador Phillips y dos limas de distinto grano.

La multiherramienta Toolt. Kickstarter Omicrono

El dispositivo se comercializa en dos materiales con idéntica funcionalidad: una versión de titanio con un peso de 90 gramos y otra de aluminio anodizado más oscuro con 80 gramos. Ambas incluyen clip de enganche para bolsillo o mochila y orificio para cordón.

La campaña de financiación colectiva en Kickstarter ofrece la versión de aluminio desde 70 libras esterlinas (unos 83 euros al cambio) para los primeros patrocinadores, con un precio final en tiendas de 119 libras esterlinas (alrededor de 141 euros).

El modelo fabricado en titanio arranca en 99 libras esterlinas (unos 117 euros) en fase 'early bird', ascendiendo a 149 libras esterlinas (aproximadamente 177 euros) en su lanzamiento comercial.

Las entregas a los mecenas están programadas para comenzar a partir de enero de 2027.