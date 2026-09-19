AstraX, el primer cortacésped equipado con un brazo multifuncional de cabezales intercambiables. MOVA Omicrono

De su primer robot cortacésped con un brazo robótico a una "piel electrónica": lo último de MOVA para el hogar inteligente

Los robots domésticos están presentes en la gran mayoría de casas de España. Unas máquinas que ya no solo miran; ahora también tocan y actúan.

MOVA aprovechó IFA 2026, la popular feria de tecnología, para dar el salto desde la simple navegación por cámaras hacia dispositivos capaces de sentir la presión física y manipular su entorno gracias a la inteligencia artificial.

Bajo el paraguas de lo que denominaron "The AI MOVAment", la compañía ha desplegado un catálogo de innovaciones que van desde el interior de la casa hasta el jardín y el fondo de la piscina.

El robot aspirador aprende a "sentir"

Hasta ahora, la regla de oro de un robot aspirador era ver el obstáculo y evitarlo. MOVA propone un cambio de paradigma con su sistema TactiPercept, una suerte de "piel electrónica" que dota al dispositivo de sentido del tacto.

Integrado por 128 sensores de precisión y una estructura de amortiguación flexible, el sistema procesa la presión en tiempo real.

MOVA S70 Ultra Roller. MOVA Omicrono

Esto permite al robot no solo evitar choques bruscos, sino rozar intencionadamente y de forma segura paredes o muebles para garantizar una limpieza de bordes perfecta, adaptando su estrategia de movimiento en milisegundos al entrar en contacto con el entorno.

El mantenimiento también concentró buena parte de los anuncios, atacando uno de los problemas históricos de los robots cortacésped: el trabajo manual que el usuario debe hacer en los bordes.

Para solucionarlo, MOVA ha presentado la tecnología UltraTrim 4.0, que incorpora un brazo robótico de bordeado adaptativo capaz de extenderse fuera del chasis del vehículo.

Este mecanismo cuenta con suspensión flotante para adaptarse al terreno y permite un recorte real de 0 centímetros frente a muros o vallas. Si detecta un obstáculo complejo, el brazo se retrae automáticamente.

AstraX, el primer cortacésped equipado con un brazo multifuncional de cabezales intercambiables. MOVA Omicrono

Pero el despliegue mecánico en el jardín va más allá. El nuevo AstraX debutó como el primer cortacésped equipado con un brazo multifuncional de cabezales intercambiables.

Gracias a su visión artificial, el AstraX no solo corta el césped, sino que puede apartar obstáculos de su ruta, recoger fruta caída mediante una pinza de dos dedos o incluso aplicar riego localizado si se le equipa la boquilla correspondiente.

Knot 80: el futuro de la manipulación doméstica

La evolución de estos brazos robóticos culmina en el prototipo Knot 80, una mano robótica de inspiración humanoide diseñada para interactuar con el entorno con destreza real, alejándose de los agarres mecánicos básicos.

Equipada con 15 articulaciones y 11 grados de libertad, la Knot 80 se apoya en un sistema de visión de luz estructurada 3D para evaluar el material, la forma y el peso de un objeto.

Knot 80, una mano robótica de inspiración humanoide ideada por MOVA. MOVA Omicrono

Con esta información, calcula cómo sujetarlo y ajusta dinámicamente su fuerza de agarre entre 25 y 50 Newtons.

Su objetivo a largo plazo es integrarse en robots domésticos capaces de ordenar, recoger o almacenar objetos frágiles.

Finalmente, en el terreno de la limpieza subacuática (donde también tiene presencia NexLawn, marca del grupo MOVA), la compañía abordó el problema de la pérdida de señal Wi-Fi bajo el agua.

Su nuevo sistema AquaSonar sustituye las tradicionales y molestas boyas de superficie por un sistema de comunicación ultrasónica.

El repetidor se integra directamente en la base de carga, permitiendo que el robot limpiafondos mantenga una conectividad constante e ininterrumpida mientras trabaja sumergido.