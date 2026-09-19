Llega a Aldi un nuevo aspirador con luz verde para detectar la microsuciedad y filtro HEPA: cuesta tan solo 59,99 euros

Parece mentira lo mucho que han bajado los precios de productos tecnológicos que, hasta no hace mucho, sólo estaban al alcance de unos pocos; y el sector de la limpieza doméstica se ha beneficiado especialmente de ello.

Un buen ejemplo es el nuevo Aspirador vertical inalámbrico disponible en Aldi por 59,99 euros que la compañía acaba de anunciar como parte de su nueva remesa de ofertas disponibles a partir del 19 de septiembre.

La característica estrella de este aspirador respecto a otros modelos es la presencia de una luz LED verde en el cabezal, diseñada para detectar la microsuciedad en el suelo de una sola pasada.

Este es uno de los añadidos más útiles que hemos visto en los últimos años para los aspiradores de mano, y el hecho de que sea de color verde es más importante de lo que pueda parecer.

A diferencia de las luces LED de color blanco que inicialmente tenían estos dispositivos, la luz verde ofrece un mayor contraste sobre las baldosas, tarimas y alfombras. Es una longitud de onda diferente que permite distinguir a simple vista las partículas de polvo y restos de suciedad, que de otra manera no se verían con la luz ambiental.

En mi experiencia, es de esas cosas que parecen mentira hasta que las ves en persona; la diferencia respecto a una luz blanca es notable y es mucho más fácil encontrar zonas en las que deberíamos centrarnos y aspirarlas mejor gracias al cabezal giratorio de 180 grados.

El aspirador de oferta Aldi Omicrono

En el apartado técnico, este aspirador cuenta con un motor con una potencia de 130 W y una capacidad de succión de 11kPa, cifras que son adecuadas para la mayoría de las superficies y situaciones.

Un detalle importante es el uso de un filtro HEPA lavable que es capaz de retener las partículas más finas que de otra manera volverían a circular por el aire de nuestra casa; esto es especialmente importante para luchar contra las alergias.

La suciedad recogida se deposita en un tanque transparente con 600 ml, y podemos usar el dispositivo durante un máximo de 32 minutos con la batería integrada. La configuración se realiza con una pantalla LCD integrada que muestra datos como la batería restante.

Además de este aspirador, Aldi ha ampliado su catálogo de herramientas de limpieza con nuevos dispositivos y accesorios, empezando con un limpiacristales eléctrico recargable de 12 W de potencia por 24,99 euros que promete hasta 40 minutos de funcionamiento sin cables.

El limpiacristales de oferta Aldi Omicrono

Por el mismo precio de 24,99 euros también podemos optar por una vaporeta de 1.000 W con un depósito de agua de 250 ml, ya que incluye varios accesorios para adaptarse a diferentes zonas del hogar, además de un botón de emisión de vapor con bloqueo de seguridad.

La gama se completa con dos sets de limpieza, cada uno por 4,99 euros, que incluyen dos mopas de microfibra que se pueden usar en dos configuraciones: un set de limpieza para baños y azulejos con palo con mango telescópico y articulación de 360 grados, y un set de limpieza para ventanas con mango telescópico de 79 a 139 cm.

Todos estos productos de limpieza llegan el sábado 19 de septiembre a la cadena de tiendas de Aldi en España, y como es lo habitual, estarán disponibles hasta fin de existencias.