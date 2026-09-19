Este es el iPhone Duo más especial, y caro, del mundo: tiene una pieza del mítico jersey negro de Steve Jobs

Caviar es una de esas compañías que la inmensa mayoría de las personas no conoce ni va a usar en su vida, pero que pese a eso sigue ocupando titulares con cada nuevo lanzamiento.

El motivo de esta fama es simple: sus productos son un ejemplo de lo que puedes conseguir cuando el dinero no es un obstáculo. Por ejemplo, si has rebuscado monedas en el sofá y te has dado cuenta de que te sobran 14.350 euros, ahora puedes comprar su versión del iPhone Duo.

Al igual que todos los productos de Caviar, este iPhone Duo no tiene diferencia alguna de hardware ni de software respecto al modelo que vende Apple por 2.339 euros y que ya está fuera del alcance de mucha gente.

El verdadero motivo por el que comprarse este dispositivo, conocido como el iPhone Duo Jobs 50 Anniversary Edition, es la exclusividad; y es que este es el único smartphone plegable que vas a encontrar que tiene una pieza del jersey negro de Steve Jobs.

En efecto, en el centro de la trasera de este iPhone Duo se encuentra un pequeño trozo de tela que en su día perteneció al cofundador y antiguo CEO de Apple, y que formaba parte de uno de sus míticos jerseys de cuello vuelto que siempre se ponía en las keynotes de la compañía en las que presentó, entre otras cosas, el iPhone original.

La pieza de tela en el logotipo de Apple Caviar Omicrono

El jersey de cuello vuelto se convirtió en la mejor representación de lo que era Apple por aquel entonces, y llegó a estar tan asociado con la compañía como el logotipo de la manzana mordida.

Jobs empezó a usarlos cuando se dio cuenta de que los empleados de Sony en Japón los usaban a modo de uniforme; le gustó tanto que su diseñador, Issey Miyake, le envió "como cien de ellos" en sus palabras.

Steve Jobs EFE

En vez de usarlo como uniforme para los empleados de Apple, Jobs decidió adoptarlo como su vestimenta única, junto con unos simples pantalones vaqueros, para ahorrarse tener que pensar cada día sobre lo que se iba a poner, lo que supuestamente le ayudaba a concentrarse en lo importante, en llevar la compañía.

Ahora, trozos de estos jerseys han terminado en la parte trasera de una edición limitada del iPhone Duo; algo poético, ya que este es uno de los últimos dispositivos que el sucesor de Jobs, Tim Cook, aprobó antes de abandonar su puesto de CEO y pasar el testigo a John Ternus.

Esa no es la única modificación. El panel trasero está construido en titanio con recubrimiento PVD negro y el conjunto de cámaras cuenta con detalles grabados con la técnica del guilloché; el conjunto se completa con la firma de Jobs grabada en metal y un icono tridimensional de Apple.

Caviar produce estas modificaciones a mano y bajo encargo únicamente después de recibir el pago, y por supuesto, se producirán una cantidad extremadamente limitada de unidades.

Caviar iPhone 18 Pro Caviar Omicrono

Si el cambio de pagar el pan no nos llega a eso, siempre podemos elegir algo más 'barato' como los nuevos iPhone 18 Pro de Caviar, que parten de apenas 6.400 euros con trasera de titanio y logotipo de titanio pulido.

Pero también podemos personalizarlos con todo tipo de diseños y materiales como oro, piel de cocodrilo, fibra de carbono y joyas, con los que podemos superar ampliamente el precio del iPhone Duo de Steve Jobs.