Snap va a por Meta: lanza sus nuevas gafas inteligentes Specs con realidad aumentada y mucha inteligencia artificial

Snapchat, que hace 10 años cambió su nombre a Snap, sigue siendo uno de los grandes competidores en la carrera por la realidad aumentada y las gafas inteligentes.

La compañía ha presentado oficialmente las nuevas Specs, unas gafas inteligentes que dejan atrás el concepto lúdico de las antiguas Spectacles para convertirse en un auténtico "ordenador integrado" diseñado para fusionar lo digital con el entorno físico.

Con este ambicioso movimiento, Snap desafía el dominio de gigantes como Meta en el sector, ofreciendo una alternativa premium impulsada por inteligencia artificial (IA) nativa que promete revolucionar desde la forma en la que trabajamos hasta cómo interactuamos con el mundo real.

Durante su evento de presentación en Los Ángeles (EEUU), Evan Spiegel, CEO de Snap, enmarcó este lanzamiento en su visión de "humanizar la informática".

Para lograrlo, las nuevas Specs cuentan con lentes transparentes y un sofisticado sistema de visualización basado en cristal líquido sobre silicio.

Esta tecnología proyecta un campo de visión de 51 grados y 16 millones de colores, una experiencia visual equivalente a mirar un monitor de 24 pulgadas.

Todo ello está respaldado por dos procesadores Snapdragon dedicados a la visión artificial y a la ejecución gráfica, garantizando un seguimiento de manos con una latencia de solo siete milisegundos.

SPECS bring useful digital experiences into the world around you while keeping you present in the moment. From work and navigation to entertainment, creativity, and connection.https://t.co/ler9eV11U1 pic.twitter.com/QNeTVj0FS4 — SPECS (@specs) September 17, 2026

El verdadero cerebro detrás del dispositivo es Specs Intelligence, un nuevo servicio de IA predictiva desarrollado por Snap.

Gracias a este sistema operativo, los usuarios pueden olvidarse de cables para interactuar mediante simples comandos de voz o gestos naturales.

Las posibilidades que abre esta integración resultan masivas. En la movilidad diaria, las gafas no solo permiten usar Snapchat con un chasquido de dedos, sino que traducen conversaciones en tiempo real en 60 idiomas mediante subtítulos holográficos e integran navegación asistida enriquecida por TripAdvisor.

El ocio y la productividad también confluyen en este innovador 'hardware'.

Snap ha sellado alianzas con la NBA y HBO Max para ofrecer experiencias inmersivas, permitiendo perfeccionar tiros a canasta con guías visuales o interactuar con el universo de Harry Potter en tu salón.

En el ámbito profesional, las Specs transforman cualquier espacio en una oficina virtual, conectándose inalámbricamente al ordenador para desplegar pantallas y organizar ideas en pizarras interactivas con socios como Salesforce y NVIDIA.

Consciente de los históricos recelos que suscita este sector respecto a los datos personales, Snap ha priorizado la privacidad por diseño.

Las gafas prescinden del reconocimiento facial para identificar personas, no graban de forma continua y cuentan con un LED frontal visible que advierte a terceros siempre que se captura contenido.

En cuanto a autonomía, el equipo alcanza 20 horas de uso con su estuche de carga, que añade conectividad celular.

Las Specs marcan un hito tecnológico para la marca, con un precio de 2.195 dólares (unos 1.913 euros), y comenzarán a enviarse a finales de otoño a los primeros usuarios en Estados Unidos, Reino Unido y Francia.