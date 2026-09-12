Llega a Aldi el accesorio ideal para ciclistas que quieren aprovechar su teléfono y sus apps: cuesta sólo 4 euros

La próxima llegada del otoño y la vuelta a la rutina implica, para muchos ciclistas, desempolvar la bicicleta, ya sea por necesidad para desplazarse al trabajo, para una escapada los fines de semana, o por ejercicio.

Tal vez por eso, ahora Aldi ha puesto de oferta varios accesorios que pueden ser de gran utilidad para los ciclistas, desde chaquetas y pantalones de lluvia hasta cascos, luces LED y candados.

Pero en esta era digital, tal vez lo que destaca más son los accesorios tecnológicos. No en vano, en la era digital, la experiencia de pedalear ha cambiado de forma notable gracias al uso de smartphones y a la integración de aplicaciones dedicadas.

Los teléfonos móviles se han convertido en asistentes de viaje esenciales que permiten seguir rutas en tiempo real mediante mapas, monitorizar el rendimiento físico, calcular la velocidad media o coordinar trayectos seguros por la ciudad.

Por eso, el Soporte para smartphone de la marca Ride & Go por 3,99 euros puede ser una de las ofertas más interesantes que ofrece Aldi.

Este soporte está optimizado para ser compatible con la gran mayoría de dispositivos del mercado, ya que admite modelos con pantallas de hasta 7 pulgadas. Para su instalación en la bicicleta, se ajusta a manillares que tengan un diámetro de entre 20 y 28 milímetros de diámetro.

Una de sus ventajas principales es su cabezal con capacidad de giro de 360 grados, lo que le permite orientar la pantalla tanto en posición vertical como en horizontal según la aplicación que estemos usando.

El soporte para móvil de oferta Aldi Omicrono

Además, el conjunto incluye una funda impermeable equipada con una ventana plástica para la pantalla táctil, lo que permite seguir usando el teléfono desde el manillar sin necesidad de sacarlo y que se moje o se manche de barro.

Otros accesorios también son interesantes, como la bomba de aire nano, también de Ride & Go por 19,99 euros. Este es un inflador eléctrico ultra compacto, enfocado en solucionar pinchazos o pérdidas de presión en cualquier lugar.

Este dispositivo destaca por sus reducidas dimensiones de 69 x 49 x 28 mm, por lo que es muy manejable y podemos transportarlo en un bolsillo o colgado mediante su correa integrada.

La bomba de aire de oferta Aldi Omicrono

Pese a este reducido tamaño, esta bomba alcanza una presión máxima de inflado de hasta 120 psi, algo que podemos ver directamente en su pantalla digital que muestra la presión en tiempo real para alcanzar el nivel exacto para cada rueda.

También cuenta con una luz integrada para trabajar en condiciones de baja visibilidad o durante la noche, e incluye tres adaptadores de válvula compatibles con neumáticos de bicicleta. Se recarga por USB-C.

Estas ofertas han dado inicio el 12 de septiembre, y como es lo habitual en la compañía, están disponibles únicamente en las tiendas que la cadena tiene en España, y únicamente hasta fin de existencias.