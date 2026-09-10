Ya es oficial: Apple muestra los iPhone 18 Pro y Pro Max, sus nuevos móviles que estrenan el potente chip A20 Pro

Apple ha dado por fin el golpe sobre la mesa que el mercado esperaba. Bajo la batuta de su nuevo CEO, John Ternus, la compañía de Cupertino acaba de hacer oficiales los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

El objetivo de esta generación es claro: convertir el teléfono en el centro definitivo de inteligencia personal gracias a Apple Intelligence y un rediseño interno que promete cambiar las reglas del juego.

Si estabas pensando en renovar tu móvil, hay motivos de peso para considerar que esta generación marca un antes y un después.

La clave de esta evolución se sostiene sobre dos pilares fundamentales: un procesador con una potencia sin precedentes y un sistema fotográfico capaz de adaptarse a la luz con la misma naturalidad que el ojo humano.

El chip A20 Pro

El cerebro indiscutible de estos nuevos buques insignia es el chip A20 Pro, fabricado con una innovadora arquitectura de 2 nanómetros.

Este procesador ha sido diseñado desde cero para ejecutar pesados modelos de inteligencia artificial (IA) de forma local.

Además, lo hace garantizando la máxima privacidad del usuario mediante el ecosistema seguro de Private Cloud Compute.

Apple A20 Pro Apple

A nivel técnico, la potencia se desata gracias a una CPU de seis núcleos y una GPU de siete.

Pero la verdadera magia ocurre en sus dos Neural Engine, destacando un motor secundario de 32 núcleos que logra disparar el ancho de banda de memoria en un 50 por ciento.

Todo este hardware empuja una Siri mucho más fluida que ya procesa 2.500 millones de peticiones diarias y que, mediante Expressive Voices, permitirá personalizar su tono.

Para los usuarios en España, el idioma español llegará de forma oficial a esta IA este mismo mes de octubre.

La cámara da "el mayor salto en años"

Apple no ha escatimado en elogios para su apartado fotográfico, catalogándolo como la mayor mejora en años. El protagonista absoluto es el nuevo sensor principal de 48 megapíxeles con apertura variable.

Esta fascinante lente se modifica automáticamente según la iluminación de la escena, logrando capturar hasta un 50 por ciento más de luz en entornos nocturnos o complicados.

iPhone 18 Pro Chema Flores

A este sensor se le suman funciones inteligentes integradas con Siri, un nuevo formato de grabación timelapse en 4K con Dolby Vision y efectos cinematográficos renovados.

Para los más puristas, la interfaz estrena los Pro Controls, una herramienta que devuelve el control manual sobre los ajustes fotográficos más utilizados.

Batería inagotable e iOS 27

Para sostener tanta potencia bruta sin sufrir problemas de temperatura, Apple ha integrado por fin un novedoso sistema de refrigeración por cámara de vapor.

Este cambio estructural se traduce en una autonomía bestial: 36 horas para el modelo Pro y hasta 45 horas continuas para el Pro Max.

Capacidad de batería del iPhone 18 Pro Max. Apple Omicrono

Si te quedas sin energía, su carga rápida es capaz de reponer el 50 por ciento de la batería en apenas 15 minutos.

En el terreno del software, iOS 27 aterriza con novedades muy esperadas por la comunidad.

La característica Dynamic Island reduce su tamaño pero aumenta su utilidad, mostrando ahora hasta tres actividades simultáneas.

El sistema también mejora los controles parentales y estrena iPhone Handoff, una innovadora función de conectividad que permite utilizar un mismo número de teléfono en dos iPhone distintos.

Versiones, precio y fecha de salida en España

Los nuevos terminales llegarán a las tiendas vestidos en una paleta de colores muy elegante que incluye tonos en negro, plateado, azul claro y borgoña.

En cuanto a la capacidad de almacenamiento, los usuarios podrán elegir entre configuraciones de 256 GB, 512 GB, 1 TB y una masiva versión de 2 TB para los más exigentes.

iPhone 18 Pro Chema Flores

Para quienes ya estén sacando la calculadora, Apple ha confirmado que el iPhone 18 Pro tiene un precio de 1.469 euros, mientras que su hermano mayor, el iPhone 18 Pro Max, cuesta 1.619 euros.

Respecto a la fecha de salida en España, la compañía ha detallado oficialmente el calendario de comercialización. Los pedidos anticipados para ambos modelos comenzarán este mismo sábado, 12 de septiembre.

Tras esta fase de reserva, los dispositivos estarán disponibles de forma general y llegarán a los primeros compradores el próximo 18 de septiembre.

El efecto colateral

Junto a la presentación de la serie iPhone 18, el plegable iPhone Duo y los nuevos Apple Watch 12 y Watch Ultra 4, la compañía ha tomado una decisión sin precedentes al encarecer todo su catálogo anterior en España con subidas que van desde los 100 hasta los 350 euros.

Tras el evento, el iPhone 16 pasa a costar 1.009 euros (antes 859 euros). Esta subida generalizada de 150 euros salpica también a toda la serie iPhone 17.

El modelo estándar sube de 959 a 1.109 euros en su versión de 256 GB y de 1.209 a 1.359 euros en la de 512 GB, mientras que el iPhone 17E escala hasta los 859 euros en 256 GB (antes 709 euros) y a los 1.109 euros en su opción de 512 GB (antes 959 euros).

La gama iPhone Air tampoco se libra de este severo ajuste tarifario y encarece sus versiones de 256 GB y 512 GB en 100 euros, pasando a costar 1.319 euros (antes 1.219 euros) y 1.569 euros (antes 1.469 euros) respectivamente.

Sin embargo, el golpe más drástico lo encaja el iPhone Air de 1 TB, que registra un vertiginoso incremento de 350 euros al pasar de los 1.719 euros iniciales hasta situarse en unos insólitos 2.069 euros dentro de la web oficial de los de Cupertino.