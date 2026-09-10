Apple lo confirma: lanza el iPhone Duo, su primer teléfono móvil plegable y su smartphone "más versátil" hasta la fecha

Apple ha presentado el dispositivo más revolucionario de su historia reciente, adentrándose por fin en un mercado que sus competidores inauguraron hace casi una década: su primer teléfono móvil plegable.

El nuevo iPhone Duo se ha convertido en la gran sorpresa de la compañía, un terminal que promete redefinir por completo la experiencia de usuario y que se posiciona como el teléfono inteligente "más versátil" jamás fabricado en Cupertino.

Apple ha apostado por un factor de forma tipo pasaporte que transforma el modo en el que interactuamos con las aplicaciones, consumimos contenido multimedia y gestionamos la productividad diaria.

Diseño y pantallas

El iPhone Duo estrena un diseño ancho y achatado en formato pasaporte. Cuando está plegado, su chasis de titanio de grado 5 muestra un lateral izquierdo recto y esquinas derechas redondeadas, formando una especie de letra 'D'.

Esta geometría facilita enormemente el agarre y el uso a una sola mano de su pantalla exterior de 5,4 pulgadas, capaz de alcanzar los 3.000 nits de brillo.

iPhone Duo Chema Flores

Al desplegarse, el dispositivo revela una inmensa pantalla interior de 7,6 pulgadas, la más grande jamás montada en un iPhone.

Para garantizar su durabilidad, Apple ha diseñado una bisagra con más de 100 componentes diminutos que permite que el panel quede completamente plano y resista miles de aperturas.

iPhone Duo Chema Flores

Además, esta ingeniería permite usar el teléfono en múltiples posiciones: cerrado, abierto por completo, en formato ordenador portátil o en modo tienda de campaña.

Potencia con el chip A20 Pro

En el interior de este plegable late el chip A20 Pro, el mismo procesador que potencia a la gama iPhone 18 Pro, optimizado específicamente para ejecutar pesados modelos de inteligencia artificial en local.

Diseño del iPhone Duo. Apple Omicrono

Este cerebro se complementa con un nuevo módem C2, encargado de exprimir los algoritmos para mejorar drásticamente la cobertura y acelerar las cargas de datos.

Para alimentar un dispositivo con dos pantallas sin sacrificar el grosor, Apple ha integrado dos baterías independientes que el sistema gestiona como una sola.

Gracias a una eficiente refrigeración por cámara de vapor, el iPhone Duo garantiza hasta 24 horas de uso ininterrumpido, sumando una tecnología de carga rápida que recupera el 50 por ciento de la autonomía en apenas 20 minutos.

A nivel fotográfico, monta una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles y un teleobjetivo de 12 megapíxeles con un rendimiento excepcional en baja luminosidad.

Así se adaptan Netflix y las aplicaciones

La singular relación de aspecto de 1.4:1 en ambas pantallas, más cuadrada de lo habitual y muy similar al formato IMAX, ha obligado a rediseñar la forma de consumir contenido.

Netflix ha sido la primera en mostrar su adaptación, permitiendo visualizar avances de series en la pantalla exterior y pasar a la reproducción a pantalla completa en el panel interior sin ningún corte.

La plataforma de streaming ha rediseñado su interfaz incorporando un nuevo carrusel 'Billboard' y controles de vídeo laterales con un brillo reflectante que responde a la luz ambiental.

Si se dobla el teléfono por la mitad y se apoya en la mesa, el contenido se reproduce automáticamente en la mitad superior.

Aplicaciones como Zoom y Slack ya están adaptadas a estas transiciones, mientras que el resto de desarrolladores tienen un mes para actualizar sus servicios mediante las nuevas API de Apple.

Versiones, precio y fecha de salida

El primer plegable de Apple llega al mercado con soporte exclusivo para tarjetas eSIM a nivel mundial y estará disponible en dos elegantes acabados: blanco y negro.

iPhone Duo Apple

Los usuarios podrán elegir capacidades de almacenamiento que parten desde los 256 GB y alcanzan unos masivos 2 TB para los perfiles más profesionales.

Respecto al desembolso económico, Apple ha situado este terminal en la cúspide de su catálogo premium, estableciendo el precio del iPhone Duo desde los 2.339 euros.

En cuanto a la fecha de salida oficial en España, el periodo de reservas anticipadas comenzará el próximo 16 de octubre, mientras que la llegada definitiva a las tiendas y a los primeros compradores se producirá el 23 de octubre.