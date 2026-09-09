El portátil de Ferrari y HP: presentan un ordenador de edición limitada centrado en la IA y la ciberseguridad

Con motivo del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebra este fin de semana en Madrid, HP ha presentado su nuevo portátil. La marca ha unido fuerzas con la Scuderia Ferrari para diseñar este exclusivo portátil del que solo se fabricarán 4.999 unidades. Un modelo centrado en el lujo, la IA y la seguridad.

Tras dos años de colaboración, este es el fruto de su trabajo. Un portátil de edición limitada que por fuera luce el icónico color rojo Ferrari y por dentro desprende potencia al combinar un Intel Core Ultra X7, gráficos Arc B390, una NPU dedicada a inteligencia artificial y un sistema de protección empresarial HP Wolf Security.

Su precio está a la altura de su diseño exclusivo, se vende en España por 6.049,99 euros, aunque por ahora no hay más stock. Con la compra se incluye una funda del mismo material que los asientos de los deportivos de Ferrari y accesorios como un segundo monitor.

Diseño para lucir

A simple vista queda claro quién ha diseñado este portátil con los dos escudos de ambas marcas grabados en el chasis de rojo intenso. El portátil solo pesa 1,39 kilogramos y tiene un grosor de 8,3 milímetros, dejando en la parte trasera los motores a la vista.

HP edición limitada Scuderia Ferrari 14" con IA Marta Sanz Omicrono

La fabricación combina fibra de carbono y cristal Corning Gorilla Glass para proteger la pantalla. Se trata de un panel táctil OLED de 14 pulgadas con resolución 3K, 2.880 x 1.800 píxeles, 120 Hz y hasta 700 nits de brillo.

El panel cubre el 100% del espacio con color DCI-P3, un detalle clave para quienes trabajan con fotografía, vídeo o diseño. Al abrir el portátil la presentación de Ferrari salta a la pantalla y se siente al presionar el teclado que se ilumina en rojo.

HP edición limitada Scuderia Ferrari 14" con IA Marta Sanz

Además, las rejillas de ventilación se han desarrollado para recordar a los coches con más de 2.000 microperforaciones. El portátil incorpora dos puertos Thunderbolt 4 de hasta 40 Gbps, otros USB-C de 10 Gbps, USB-A, HDMI 2.1 y Wi-Fi 7.

Un portátil pensado para la IA

Como se ha comentado al principio del artículo, bajo el capó de este portátil, HP ha integrado un Intel Core Ultra X7 368H, con 16 núcleos y 16 hilos, capaz de alcanzar los 5 GHz.

Responsable de permitir a este equipo ejecutar modelos de IA en local es la NPU Intel AI Boost de 50 TOPS. El conjunto se completa con 64 GB de memoria LPDDR5x a 9.600 MT/s, un SSD de 1 TB y gráficos integrados Intel Arc B390. HP cifra en hasta 180 TOPS la capacidad de procesamiento para IA del sistema.

La batería tiene una capacidad de 68 Wh y cuenta con un cargador de hasta 100W que se vende por separado.

La seguridad es clave tanto para Ferrari como para HP, por ello este portátil incorpora un amplio arsenal de medidas de seguridad agrupadas bajo HP Wolf Security, incluyendo tecnologías que actúan desde el firmware y el hardware hasta el sistema operativo.

HP edición limitada Scuderia Ferrari 14" con IA Marta Sanz Omicrono

Sure Start, por ejemplo, protege la BIOS frente a manipulaciones y permite recuperar el firmware; Sure Click utiliza aislamiento para reducir el riesgo de que una página web o un archivo malicioso comprometa el sistema; y Sure Sense emplea inteligencia artificial para ayudar a detectar amenazas, incluidas algunas desconocidas.

Incluso en espacios concurridos la webcam encima de la pantalla detecta si otra persona está observando la pantalla para alertar de posibles mirones. También incluye HP Tamper Lock, que añade protección frente a intentos de manipulación física.