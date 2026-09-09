Apple presenta el iPhone Duo: su primer teléfono plegable es una oda a la ingeniería y una llamada a la productividad

La era del iPhone Duo ha llegado y con él el inicio de John Ternus como CEO de Apple.

El primer smartphone plegable de la compañía supone una nueva etapa para la compañía de Cupertino, donde la transición entre Tim Cook y Ternus ha cristalizado en un nuevo teléfono completamente innovador para entrar en una nueva categoría de producto. Una declaración de intenciones del nuevo máximo responsable de la empresa que hasta ahora lideraba el departamento de ingeniería. Nada es casualidad en Apple.

Ternus se llevó la ovación del Steve Jobs Theater donde se mostró muy agradecido por la acogida, y aseguró que el reto es "seguir mejorando la vida de las personas".

El iPhone Duo no sólo representa una nueva cota donde llega Apple, sino que servirá para espolear el mercado de telefonía plegable que aún no ha terminado de llegar a las masas. Y este teléfono aspira a hacerlo.

No sólo llega como un elemento de productividad total, extremadamente potente y con el diseño por bandera, sino que lo hace con una capacidad aspiracional que le coloca como el móvil más premium del mercado, siendo ese modelo que todos buscan y quieren tener entre manos.

Ese hueco que tradicionalmente habría ocupado el iPhone 18 Pro, no lo pierde por completo. Y es que el nuevo modelo Pro de la compañía se centra en lo que mejor sabe hacer: la cámara.

La capacidad fotográfica del nuevo iPhone 18 Pro busca romper barreras y lo hace con una innovación única en el mercado: la apertura variable.

Esto permite regular de forma física la cantidad de luz que entra al sensor para poder con más precisión el desenfoque. De este modo, como sucede en las cámaras réflex, el iPhone tendrá un control total de la luz permitiendo notables mejoras tanto en situaciones de baja luminosidad, más detalle o texturas.

iPhone Duo, una nueva era

"Es el iPhone más versátil de la historia", así de certero se ha mostrado Craig Federighi, Apple Leadership, con el lanzamiento del iPhone Duo, el primer plegable de la compañía y que supone una entrada por todo lo alto en un mercado que lo espera para espolearlo.

El iPhone Duo presenta un revolucionario diseño plegable capaz de combinar un diseño bonito, la versatilidad pero también la durabilidad.

iPhone Duo Chema Flores

Abierto, es el iPhone más delgado hasta la fecha, con una pantalla interna de 7,6 pulgadas que ofrece un amplio espacio para ver contenido, jugar y realizar múltiples tareas, y un acabado especial de nanotextura que minimiza los reflejos.

Cerrado, la pantalla externa de 5,4 pulgadas ofrece el 90% del área de pantalla del iPhone 18 Pro en un diseño compacto, portátil y con una sensación de inmersión total en el contenido.

iPhone Duo Chema Flores

Un detalle clave en la experiencia es que ambas pantallas comparten la misma relación de aspecto, por lo que el contenido se escala proporcionalmente, asegurando la continuidad visual. De hecho, cuando se abre y se cierra la fluidez en la transición es algo mejor resuelto que en la competencia.

iOS 27 está diseñado para el iPhone Duo, ofreciendo una experiencia familiar e intuitiva que introduce nuevas formas de interactuar con el iPhone. Un detalle que lo hace único es que los controles de la pantalla de bloqueo, el Dock en la pantalla de inicio y la navegación y los controles de las aplicaciones ahora aparecen en el lateral para maximizar el espacio vertical. Además, dispone de Touch ID en el botón lateral, quedando a la altura del pulgar.

iPhone Duo Chema Flores

Un detalle clave está en el pliegue. Dispone de un innovador diseño de hardware con una bisagra que ofrece una sensación suave y evita que se vea un pliegue.

En su interior monta el nuevo chip A20 Pro y cuenta con un avanzado sistema de gestión térmica con una cámara de vapor y una arquitectura de doble batería. La idea de Apple aquí es ofrecer un rendimiento profesional y una autonomía acorde para todo el día.

Con respecto a la cámara, monta una doble lente trasera con la nueva cámara principal Fusion de 48 MP y acercarse al sujeto con un teleobjetivo 2x integrado de calidad óptica. Además, se beneficia de un nuevo sistema de procesamiento de imágenes para obtener detalles nítidos y destaca en condiciones de poca luz.

Por su parte, la cámara Fusion Ultra Wide de 48 MP —la misma que en los modelos iPhone 18 Pro— captura campos de visión más amplios y permite la fotografía macro.

iPhone Duo Chema Flores

Asimismo, también cuenta con una cámara frontal exterior con tecnología Center Stage que puede tomar fotos y videos automáticamente en cualquier orientación, para que los usuarios no tengan que girar el iPhone para selfies horizontales.

Con respecto al precio y la disponibilidad, que era una de las incógnitas. Se pone a la venta en España por 2.339 euros a partir del 23 de octubre, pudiendo precomprarlo a partir del 16 del mismo mes.

iPhone 18 Pro, oda a la fotografía

"¿Qué haces cuando vas a la Luna? Volver y mejorar". Esa es la ambición de Apple con los nuevos iPhone 18 Pro que, tras ser el uso de la versión anterior en la misión Artemis II, ahora ha mejorado en rendimiento, inteligencia, batería y —sobre todo— en cámara.

La nueva cámara "es el mayor salto en cámara de un iPhone en años" y lo basa en la apertura física con un nuevo sistema de capas variables tan delgadas como un pelo humano y un sistema rotor.

iPhone 18 Pro Chema Flores

La cámara principal Fusion de 48 Mpx con apertura variable es la más avanzada jamás creada por Apple, las seis láminas, combinado con un nuevo sensor que mejora la calidad de imagen, da como resultado fotos mejoradas en condiciones de poca luz, así como fondos con detalles más nítidos en las fotos de grupo.

Además, gracias al nuevo tratamiento de imágenes computacional, la cámara principal hace fotos más nítidas y detalladas, y los Estilos Fotográficos mejorados con nuevos controles de textura y grano permiten a los usuarios ajustar como prefieran el aspecto de las imágenes y tener un mayor control creativo de sus fotos.

Las funcionalidades de vídeo líderes en la industria son aún más versátiles con la posibilidad de aplicar efectos del modo Cine a vídeos de hasta a 60 f/s después de la grabación y la capacidad de grabar vídeos en 4K y Dolby Vision en time-lapse.

De este modo, el iPhone 18 Pro es capaz de ajustar automáticamente la apertura, algo que hará las delicias de los usuarios Pro. Es por eso que la compañía ha incorporado controles profesionales en la aplicación de cámara permitiendo que el usuario pueda gestionar la apertura, exposición, balance de blancos o la sensibilidad. Controles que funcionan tanto para fotografía como vídeo.

iPhone 18 Pro Chema Flores

Precisamente en vídeo, han establecido el seguimiento del sujeto, lo que permite tener siempre enfocado a la persona, incluso cuando se salga de plano y vuelva a entrar.

Para lograr todo esto, el nuevo iPhone 18 Pro incorpora el chip más potente de la industria.

El nuevo A20 Pro, de 2 nanómetros, dispone de 6 core CPU con 2 nuevos supercores, 20% más rápidos y 4 de eficiencia. Es el CPU más rápido en un smartphone. Igualmente ha mejorado la capacidad de GPU y rendimiento neuronal para usar inteligencia artificial en el dispositivo. Le permite ser un 40% más potente que el iPhone 17 Pro.

Una de las claves para mantener el rendimiento sostenido es su nueva cámara de vapor, que no sólo impacta mejor en el procesador, sino también en todo el equipo general.

iPhone 18 Pro Chema Flores

El iPhone 18 Pro es más inteligente gracias a Siri AI. La llegada de la nueva versión de la inteligencia artificial de la compañía permite al usuario que el asistente sea capaz de entrar en las aplicaciones para delegar mucho más qué es lo que hacemos con el teléfono.

Así por ejemplo, lo podremos tener integrado en WhatsApp o en el calendario, con lo que sólo hacer una foto a un flyer podremos agendar en nuestro calendario. Eso sí, de momento Siri Ai no estará disponible en la UE.

La IA de Apple también mejora el rendimiento de aplicaciones como la cámara permitiendo un mejor borrado de fotos, expansión o mejora



A nivel de diseño, el iPhone 18 Pro mantiene las dimensiones y su aspecto con respecto la generación anterior. Sin embargo, la Dynamic Island es algo más estrecha y ahora permite ofrecer información de hasta tres aplicaciones a la vez.

iPhone 18 Pro Chema Flores

Sí cambian los colores, que ahora estará disponible en negro, celeste, borgoña y blanco.



Con respecto sus precios, el iPhone 18 Pro llega a partir de 1.469 € y el iPhone 18 Pro Max desde 1.619 €.

Apple Watch, más control de salud

También se han renovado los Apple Watch, sin embargo, el mayor cambio llega en la aplicación Salud, que ahora es mucho más capaz de conocer tu estado general y saber tu estado de recuperación.

La idea de Apple es sencilla pero complicada de ejecutar, aún así lo logra: dar al usuario más información de cómo se encuentra pero hacerlo al mismo tiempo de una forma didáctica y fácil de comprender.

Apple Watch Ultra Chema Flores

Esta nueva aplicación permite conocer el estado de recuperación del cuerpo y si está listo para entrenar. Una información que se irá actualizando durante el día.

Con respecto al audio, llegan nuevas funcionalidades al reloj. Ahora podremos tener una transcripción de una conversación, reconocer sonidos o shazam directamente desde la muñeca.

Apple Watch Series 12 Chema Flores

El Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4, han mejorado los sensores traseros, para tener un mejor control de las constantes del usuario. Ambos disparan la autonomía y el rendimiento gracias al chip S11.

Llega en nuevos colores, pudiendo disponer de una esperada versión cerámica en el Series 12 que, además de estar en blanco debuta con un llamativo color azul que será tendencia.

Con respecto a los precios, el Apple Watch Series 12 parte de los 449 € y el Apple Watch Ultra 4 desde 899 €.

AirPods 5, inmersión en el sonido

Han sido rediseñados desde cero para tener una mejor arquitectura acústica. Este cambio le permite no sólo ofrecer mejor inmersión en la música, sino también mejorar la cancelación activa de ruido.

También mejora el audio adaptativo, la funcionalidad que permite estar aislado del mundo pero al mismo tiempo conocer lo importante que nos rodea como avisos de megafonía en estaciones o el tráfico.

AirPods 5 Chema Flores

También incorpora funciones inteligentes como live translation, la opción que permite tener traducción instantánea gracias a la conexión con el iPhone.

Llega en dos opciones, una con una hora más de batería, mejor control manual en el dispositivo —con un control como los AirPods Pro—, y estuche con carga inalámbrica.



Con respecto a los precios, los AirPods 5 cuestan 149 €, mientras que el modelo con carga inalámbrica será de 169 €.