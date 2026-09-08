Apple inicia la era Ternus con su primera keynote: del primer iPhone plegable a un impulso a la capacidad de Siri AI

Apple inicia una nueva era. Este miércoles la compañía de Cupertino celebrará su tradicional evento de septiembre bajo el lema 'Surprise and shine' donde se espera que presente sus nuevos productos, entre ellos, el nuevo modelo de iPhone. Sin embargo, este año será diferente.

Lo será porque será el primero de John Ternus, nuevo CEO de la compañía. Será la primera keynote del ingeniero californiano después del traspaso de poder con Tim Cook el pasado 1 de septiembre.

También lo será porque todo apunta a que Apple lanzará un iPhone plegable. Una nueva categoría de producto en la que la empresa se enfrentará directamente contra Samsung, Huawei, Honor o Motorola que han sido capaces de consagrarse como referencia.

Otro de los cambios que se pueden esperar de esta presentación es una mayor capacidad de Apple para espaciar el lanzamiento de sus teléfonos: no habría iPhone 18 en este evento. Esta vez, la presentación estaría centrada en los modelos más premium de la marca: el iPhone plegable —que podría denominarse Ultra— y los iPhone 18 Pro y Pro Max.

Según apuntan diferentes fuentes del mercado, Apple retrasaría el lanzamiento del iPhone 18 en el primer trimestre del año —cuando suele lanzar el modelo e—, para presentar este iPhone 18, junto con el iPhone 18e y el iPhone Air 2.

En este evento de septiembre se espera que Ternus presente la nueva familia de relojes inteligentes Apple Watch, así como la nueva generación de AirPods.

Además, el otro gran foco de atención será Siri AI. Comprender más a fondo cómo Apple ha integrado las nuevas capacidades de su asistente inteligente en sus productos para ser más útil y capaz frente a la extensión de Gemini en Android.

iPhone Ultra, el más esperado

Cuando Apple entra en una nueva categoría, la dinamiza por completo. Los principales fabricantes han reaccionado ya al esperadísimo iPhone plegable y aún no se ha presentado.

Así por ejemplo, Xiaomi ha dejado ver en IFA el Xiaomi 18 Fold, así como Samsung se ha adelantado presentando este año un nuevo formato de su familia de plegables que replica el esperado factor forma del de Apple, el Fold 8, que ha sido un completo acierto.

Samsung Galaxy Z Fold 8 con formato pasaporte Álvarez del Vayo El Androide Libre

Lo cierto es que el sector espera la revolución del iPhone Ultra. Con la llegada del plegable de Apple, la consultora Omdia prevé que el mercado de este tipo de smartphones crezca más del 20% anual hasta 2028, alcanzando los 36 millones de unidades vendidas.

De este modo, se proyecta que los envíos anuales se dupliquen con creces respecto a 2025, impulsados por la aparición del nuevo diseño de formato ancho que está ganando popularidad entre los principales fabricantes de smartphones gracias que es por el que apostará Apple. El que marcará la tendencia.

A falta de conocer los detalles oficiales, se espera que el iPhone Ultra tenga un formato pasaporte con una pantalla exterior que rondará las 5,5 pulgadas mientras que la interior, cuando se despliegue, será algo menor de 8 pulgadas. Es decir, ligeramente más pequeña que un iPad mini.

El principal reclamo será la productividad por lo que apostaría por el chip A20 Pro, así como el modem C2 y menor capacidad de cámaras que los iPhone 18 Pro —probablemente sin teleobjetivo—.

Samsung Galaxy Z Fold8 plegado Chema Flores

Por motivos de diseño, una de las renuncias a las que haría Apple sería a FaceID, apostando en esta ocasión por Touch ID con la huella en el botón, como sucede por ejemplo en el iPad.

En cuanto a su precio, se espera que supere los 2.000 euros, aunque se desconoce la disponibilidad global que tendrá, al menos en un primer momento.

iPhone 18 Pro, todo por la cámara

Mientras todos mirarán al modelo Ultra, Apple cimentará el iPhone 18 Pro con lo mejor que sabe hacer su teléfono tope de gama: cámara y rendimiento.

Se espera que el diseño sea exactamente igual al modelo del año anterior —con nuevos colores—, aunque cambiará por dentro.

iPhone 18 Pro en una imagen conceptual MacWorld Omicrono

Dispondrá del nuevo chip A20 Pro, una cámara de vapor más grande y eficaz para disparar el rendimiento así como mejorar la batería.

En esta ocasión será la cámara la que atraiga todas las miradas. Se especula que Apple podría incorporar —al menos en el modelo Pro Max— una apertura mecánica para ajustar con precisión la entrada de luz y el control de profundidad, un detalle llamado a cambiar la fotografía móvil tal y como la conocemos.

De esta forma, no se espera una revolución sino una evolución en los iPhone 18 Pro de la compañía. Eso sí, todos los ojos se ponen en el precio debido a la demanda de la memorias.

Un Watch más pendiente de tu salud

A la renovación de los iPhone también le acompañarían nuevos Apple Watch.

Todo apunta a que los nuevos modelos serán el Series 12 y Ultra 4, con lo que en esta ocasión no habría un lanzamiento del más barato de todos el SE.

Apple Watch Series 10 (izq.) y Apple Watch Ultra 2 (der.) Chema Flores Omicrono

No se espera una revolución a nivel de diseño de ninguno de los dos modelos, aunque sí podrían llegar algunas mejoras en ese aspecto. Sí llegarían nuevos colores y la vuelta a la terminación cerámica en el Series 12, uno de los materiales premium más apreciados por los consumidores.

La mayor parte de las novedades estarían tanto a nivel de rendimiento como de usabilidad de los datos.

Gracias al impulso de la IA con Siri, los nuevos Apple Watch dispondrán de nuevas funciones de salud y actividad física. Teniendo más control de la actividad diaria del usuario cuando no está haciendo deporte.

De este modo, se especula que para lograrlo, dispondría de un sensor continuo de frecuencia cardíaca.

Estas nuevas funcionalidades buscarán que el usuario sea más consciente del estado de su cuerpo, pueda establecer mejores objetivos de salud y sepa comprender también los descansos entre sesiones de ejercicio.

Se espera que mejore la batería para poder hacer este seguimiento mayor de datos del usuario en todo momento, pero no será un enorme cambio en lo que autonomía diaria se refiere y habrá que seguir cargándolo cada dos jornadas.

AirPods 5

En la parte de audio, se espera que Apple lance la renovación de sus AirPods sin almohadillas, la quinta generación de este modelo.

Lo hará después de lanzar los AirPods 4 hace dos años y donde introdujo la cancelación activa de ruido sin necesidad de disponer la membrana de plástico dentro del oído.

AirPods Pro 3 Chema Flores Omicrono

Se espera que la renovación sirva para incorporar el chip H3 a este modelo pudiendo mejorar tanto la capacidad de sonido como las funciones inteligentes, pensando en el desarrollo de operativas con Siri AI.

Queda la incógnita si Apple dotará de sensores cardíacos a estos AirPods 5, como sucede en los AirPods Pro. Algo poco probable pero que, si sucede, serviría para complementar las esperadas funciones de salud que se esperan renovadas en esta presentación.

Eso sí, cabe destacar que estos AirPods que llegarían esta semana no serían los esperados auriculares con cámara que reconocerían el entorno. Esos llegarían el próximo año.

Siri AI, clave

Todos los lanzamientos estarán rodeados de las capacidades de Siri AI, el nuevo asistente de la compañía que se presentó en el WWDC y que ahora se podrá conocer a fondo.

Está pendiente de conocer cuáles son las funciones que llegarán a Europa, pero esta nueva Siri AI será un punto de inflexión en cómo los usuarios se relacionan con sus dispositivos.

El nuevo Siri AI llegará a todos los dispositivos de Apple Apple Omicrono

A partir de ahora, los usuarios podrán delegar más tareas; los dispositivos serán más proactivos y comprenderán mejor el contexto del usuario.

Asimismo, permitirá ahorrar tiempo de uso o una mejor conexión entre varios dispositivos a la vez.

El factor Ternus

Al margen de los lanzamientos de nuevos productos, el otro factor diferencial sobre el que estar atentos en esta keynote será la del liderazgo de John Ternus.

Al igual que Tim Cook, se espera que Ternus sea quien guíe la presentación y vaya dando paso a los responsables de área para hablar de nuevos productos. Es cierto que se podrían dar cambios en la estructura, tal y como sucedió con la WWDC, pero la esencia seguiría estando centrada en el producto principal como habitualmente —en este caso, el modelo Ultra—.

John Ternus, CEO de Apple Reuters

Esta presentación de septiembre será el inicio de la era Ternus, quien irá marcando poco a poco sus diferencias con Tim Cook, aunque la transición entre ambos ya se ha demostrado impecable.

El papel de Ternus será especialmente clave en el devenir de la compañía, pues se espera que por su anterior rol como jefe de hardware, sea quien impulse el desarrollo de nuevos dispositivos con los que impulsar nuevas categorías de producto.

Cook, seguirá teniendo peso dentro de Apple al ser presidente ejecutivo, lo que permitirá a Ternus tener una mayor capacidad de innovación y ambición en los próximos lanzamientos.

Y es que todo apunta que el de los iPhone no será el último lanzamiento de producto del año. Se especula con que Apple podría lanzar nuevos dispositivos para el hogar en este 2026.

En cualquier caso, habrá que esperar a las 19:00 horas del miércoles peninsular para que comience la esperada keynote en Cupertino y Ternus desvele todo lo que Apple tiene preparado.