Llega a Aldi una nueva mochila de viaje con compresión al vacío para llevar el doble de equipaje: cuesta tan solo 19,99 euros

Preparar el equipaje para una escapada de fin de semana o un viaje de trabajo se ha convertido en un auténtico desafío logístico, especialmente debido a las estrictas políticas de equipaje de mano que imponen actualmente las aerolíneas de bajo coste.

Para resolver este rompecabezas habitual y evitar el incómodo pago de tarifas adicionales por facturación, la cadena de supermercados Aldi ha presentado una solución ingeniosa que promete cambiar por completo la forma en la que transportamos nuestras pertenencias.

La firma ha lanzado una innovadora mochila de viaje que integra un sistema de compresión al vacío, diseñada para optimizar cada centímetro cúbico, organizar de manera eficiente la ropa y ganar espacio vital dentro del equipaje.

El gran atractivo de este producto, que aterriza en el mercado como un accesorio imprescindible para los viajeros modernos y cuesta tan solo 19,99 euros, reside precisamente en su apartado técnico.

El artículo cuenta con un compartimento especial de compresión al vacío integrado en su estructura. Mediante el uso de una válvula incorporada, este sistema permite extraer el aire del interior, reduciendo drásticamente el volumen que ocupan las prendas de ropa.

La mochila de viaje con compresión al vacío de Aldi. Aldi Omicrono

Gracias a este mecanismo, resulta posible transportar una mayor cantidad de equipaje manteniendo un formato exterior compacto, ligero y muy fácil de llevar a la espalda durante largos recorridos.

A nivel de especificaciones técnicas, esta novedosa mochila ofrece una capacidad total de 29 litros. Sus dimensiones aproximadas se sitúan en 30,5 x 20 x 40 centímetros, unas medidas estratégicas absolutamente idóneas para moverse con agilidad por las terminales aéreas.

Además del innovador sistema de vacío que protagoniza el diseño, el equipo de desarrollo no olvida la funcionalidad tradicional: incluye un compartimento principal equipado con un resistente cierre de cremallera, múltiples bolsillos organizadores y correas ajustables que garantizan la máxima comodidad durante los trayectos.

Aunque este modelo con válvula es el protagonista indiscutible, Aldi completa su propuesta con otras alternativas. Para quienes prefieren el formato rígido, lanza una maleta de mano bajo asiento por 24,99 euros.

Con 17,6 litros de capacidad (29,5 x 20 x 39,5 cm), incorpora asa telescópica y dos ruedas, estando diseñada para subir a cabina sin sobrecostes. Asimismo, añade una mochila urbana por 9,99 euros para desplazamientos diarios.

Cuenta con correas acolchadas y diferentes versiones, destacando un diseño negro enrollable de 15 litros y modelos de 20,5 litros. Toda esta gama de productos estará disponible en los supermercados Aldi de España a partir del sábado 12 de septiembre hasta agotar existencias.