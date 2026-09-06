Samsung revoluciona el sector de las lavadoras: consumen hasta un 70% menos de energía y ocupan menos con más carga

Todos los años, la semana de la feria de tecnología IFA nos ofrece un adelanto de los avances que están a punto de llegar al mercado, y este año no ha sido una excepción, incluso en el sector de los electrodomésticos.

Samsung ha usado el evento para presentar la nueva generación de sus lavadoras Bespoke AI, compuesta de dos modelos que se centran en mejorar la eficiencia energética y de espacio, además de implementar nuevas tecnologías.

El modelo de 10 kg de Bespoke AI es el más llamativo si el ahorro en la factura de la luz es nuestra prioridad, ya que ha batido todos los récords de eficiencia energética establecidos en Europa.

Samsung ha conseguido que esta lavadora de 10 kg consuma hasta un 70% menos de energía que el umbral mínimo exigido por la Unión Europea para alcanzar la clasificación A en electrodomésticos.

En otras palabras, este modelo oficialmente obtiene una eficiencia energética A-70%, algo que sin duda va a atraer a muchos consumidores en unos tiempos en los que el precio de la luz ha vuelto a subir, y se suma a los logros de los modelos lanzados en el 2025 (A-65%) y 2024 (A-55%).

En concreto, en las pruebas internas de Samsung el modelo WF90*/24 de 10 kg ha alcanzado los 15,3 kWh por cada 100 ciclos de lavado.

Para conseguirlo, Samsung ha obtenido avances en áreas clave de la lavadora, como el motor, una gestión térmica revisada y la optimización de los patrones en los ciclos de lavado.

El segundo modelo de la gama cuenta con una capacidad de 13 kg, lo cual por sí solo no es muy llamativo; lo realmente interesante es que Samsung ha conseguido aumentar la capacidad sin hacer el electrodoméstico más grande.

En efecto, esta lavadora de 13 kg mantiene la misma profundidad de 600 mm de una lavadora de menor capacidad; la medida de 600 mm es el estándar europeo que garantiza que vamos a poder instalar esta lavadora sin que sobresalga del mueble.

Para lograr meter más ropa en el mismo hueco, Samsung ha desarrollado la tecnología SpaceMax, que optimiza los componentes mecánicos internos para integrar un tambor de mayor volumen manteniendo el tamaño estándar de 600 mm en el conjunto.

Este modelo también cuenta con el diseño monobloque de Samsung, capaz de integrarse de manera natural en una variedad de diseños de interior; el marco frontal fino ofrece una silueta estilizada y sus acabados son limpios y discretos.

Samsung ha extendido lo que llama "diseño plano" a toda su gama de lavadoras de carga frontal de 600 mm, eliminando los elementos que sobresalen en el frontal que estaban presentes en generaciones pasadas para ofrecer una estética completamente lisa.

Esto favorece la integración con el mobiliario de la cocina o el lavadero y facilita el uso diario con una puerta de ángulo de apertura más amplio.

Por supuesto, la tecnología es una parte fundamental en estas lavadoras, con pantallas táctiles integradas con el compartimento del detergente desde la que se puede acceder a los ciclos, funciones conectadas y servicios a través de SmartThings de Samsung.

Además, ambas lavadoras cuentan con Auto Open Door, una tecnología que hace que la puerta de la lavadora se abra de manera gradual para liberar la humedad residual del interior del tambor; de esta manera, se ventila el interior después de cada ciclo.