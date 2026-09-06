El nuevo Roomba es en realidad dos robots en uno: uno grande para cubrir más, otro pequeño para los rincones y muebles

Los robots de limpieza ya llevan un tiempo en nuestros hogares, pero no han cambiado mucho desde su creación; sí, es cierto que tienen más tecnología, más funciones y opciones, pero el formato básico sigue siendo el mismo.

Por eso, el Roomba Duo presentado por iRobot en el IFA 2026 es tan interesante. Es un robot de limpieza compuesto por dos unidades que trabajan de manera coordinada para abarcar desde la suciedad más persistente en grandes superficies hasta los rincones más inaccesibles del hogar.

De esta manera, iRobot busca resolver uno de los grandes problemas de los robots de limpieza: sirven para todo, pero eso también significa que no lo hacen todo perfecto, e irremediablemente el usuario va a tener que hacer una limpieza manual para cubrir sus defectos.

Ambos robots están conectados a través de la app Roomba Home y comparten el mismo mapa del hogar; gracias al uso de inteligencia artificial, son capaces de coordinar las tareas en tiempo real.

El robot grande asume las zonas abiertas y amplias, mientras que el pequeño accede debajo de los muebles, entre las sillas, y los rincones difíciles de alcanzar.

En su forma básica, el Roomba Duo es un aparato bastante grande en comparación con un robot de limpieza convencional. Eso es porque esta unidad principal incorpora un motor de alto rendimiento, una batería de gran capacidad y un módulo de lavado en seco y húmedo.

Su rodillo de fregado PowerSpin Max cuenta con un diámetro de 60 mm y es capaz de aplicar una presión descendente de 46 N, equivalente a 4,7 kg, lo que le permite frotar el suelo con una firmeza similar a un fregado manual.

Además, el sistema utiliza un calentador interno para aplicar vapor controlado antes del fregado, ablandando la suciedad pegada. Un rodillo con autolimpieza entonces retira los restos y un flujo de aire caliente seca la superficie para proteger superficies como la madera.

Lo interesante es que, en un compartimento superior, se encuentra un pequeño robot, una unidad secundaria que está unida a un brazo robótico que se encarga de bajar y liberarlo para cuando sea necesario.

Su reducido tamaño le permite deslizarse debajo de camas, sofás y muebles y llegar a rincones que están fuera del alcance de la unidad principal; de esta manera, el conjunto de los dos robots es capaz de cubrir todo el hogar por sí solo.

Este robot más pequeño está basado en el Roomba Plus 575 Combo y, por lo tanto, comparte sus características, incluyendo una mopa PerfectEdge que se extiende hacia afuera hasta 31 mm y usa un cepillo central para limpiar bordes, paredes y rodapiés.

Sus ruedas omnidireccionales con elevación por aire le permiten superar obstáculos y umbrales de hasta 3,5 mm sin atascarse.

Todo el conjunto basa su navegación en el sistema ClearView Pro LiDAR de doble línea y la tecnología PrecisionVision AI, capaces de detectar y esquivar los objetos cotidianos que se encuentran por la casa.

Ambos robots se conectan a la base AutoWash, que gestiona el agua limpia y sucia, lava y seca las mopas de forma automática y vacía el polvo de ambas unidades.

Datos como el precio o la fecha de lanzamiento aún no han sido confirmados por iRobot, ya que el dispositivo que ha sido presentado en el IFA 2026 aún es un prototipo.