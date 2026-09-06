Llega a Aldi la freidora de aire doble que nos va a ayudar a ahorrar en luz: con dos cestas separadas por 52 euros
La última oferta publicada por Aldi es una freidora de aire con dos cestas, lo que nos permite cocinar dos recetas o usar solo una.
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La freidora de aire ha pasado de ser una mera curiosidad a un electrodoméstico imprescindible en la cocina, por su capacidad de cocinar de forma rápida y sana ya que no es necesario usar tanto aceite.
Ahora llega Aldi con una oferta muy interesante, la freidora de aire doble de Ambiano por 51,99 euros; se trata de una rebaja del 25% respecto a su precio de venta recomendado, y una buena oportunidad para dar el salto, incluso si ya tenemos una freidora de aire.
La gran ventaja de este tipo de freidoras de aire se encuentra en el uso de dos cestas independientes; cada una es más pequeña que la de una freidora de aire convencional, pero a cambio ganamos mucha versatilidad y eficiencia energética.
De la misma manera que una freidora de aire es más eficiente que un horno gracias a que tiene que calentar una menor cantidad de aire para realizar la cocción, una freidora doble permite reducir incluso más ese espacio para ganar más eficiencia.
Esto es muy práctico, por ejemplo, para cuando queremos cocinar para una o dos personas; en ese caso, sólo tenemos que usar una cesta, que ofrece espacio suficiente.
De esta manera, solo se va a calentar el aire de una cesta y no de las dos, por lo que el dispositivo va a consumir menos electricidad que si tuviera que calentar todo el volumen de aire disponible.
Otra gran ventaja es que, de esta manera, podemos cocinar dos platos al mismo tiempo. Podemos, por ejemplo, hacer pollo en una cesta y la guarnición en la otra; de esa manera, no tenemos que hacer dos tandas consecutivas, y además de tiempo, vamos a ahorrar dinero en la factura de la luz.
Por supuesto, esta configuración no vale para todo el mundo. Si necesitamos un volumen superior, para hacer una mayor cantidad de comida al mismo tiempo, puede que nos convenga mejor una freidora de aire convencional.
Pero si nos interesa dar el salto, este modelo de Ambiano puede ser una buena manera de hacerlo.
Tiene una potencia de 2.600 vatios, con dos compartimentos independientes de 4 litros cada uno, lo que suma un total de 8 litros de volumen. Esta capacidad permite preparar platos para familias de cuatro a seis personas sin problemas de espacio.
Su rango de temperatura es regulable entre los 60 y 200 grados, lo que amplía las opciones tanto para deshidratar o mantener caliente la comida, como para horneados que exijan más potencia.
El panel frontal es táctil y permite seleccionar entre 10 programas de cocción, además de una función de mantenimiento del calor. Se incluye un recetario digital para obtener ideas para usar la freidora.
La oferta ha dado inicio el 5 de septiembre, y como suele ser lo habitual en Aldi, está disponible hasta fin de existencias y únicamente en las tiendas de la cadena en España.