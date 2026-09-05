Este es el Roomba más potente hasta ahora: iRobot presenta el Max 875 Combo con limpieza de vapor ultrasónica

Los Roomba son sinónimo de robot de limpieza, y por buenos motivos; siempre han sido muy innovadores y los primeros que han estrenado las tecnologías que muchos otros modelos usan.

Ahora le toca el turno al Roomba Max 875 Combo para brillar, y nunca mejor dicho. Se trata del modelo más avanzado y completo lanzado hasta ahora por iRobot, y no sería de extrañar que vuelva a convertirse en la referencia del sector.

Una de las principales innovaciones de este modelo se encuentra en la mismísima arquitectura del sistema de aspiración, estrenando la tecnología SealForce.

En vez de confiar únicamente en un aumento bruto de la fuerza de succión, el chasis del robot incorpora un faldón móvil que desciende al detectar una alfombra, creando un sellado hermético contra las fibras.

Esto permite concentrar una potencia de succión de 35.000 pascales y un flujo de aire de 20 litros por segundo, mientras que se evitan fugas laterales y se logra una capacidad de recogida de suciedad tres veces superior en alfombras en comparación con los métodos convencionales.

En lo que respecta al fregado, iRobot ha integrado el sistema ThermaMist, una tecnología ultrasónica que aplica un flujo continuo de vapor caliente sobre el suelo antes del paso del rodillo.

Este tratamiento previo reblandece las manchas secas, permitiendo eliminarlas con mayor facilidad y duplicando la eficacia respecto al fregado estándar.

Roomba Max 875 Combo iRobot Omicrono

Para la pasada posterior, el robot equipa el nuevo rodillo de fregado PowerSpin Max, que es un 44% más grande que la mopa estándar de la compañía y gira a 300 revoluciones por minuto aplicando una presión descendente de 18 Newtons.

Otro añadido es la tecnología DriLift, impulsada por algoritmos de inteligencia artificial. Cuando el dispositivo identifica una zona textil, eleva el rodillo húmedo y despliega automáticamente un escudo protector mecánico para evitar el contacto de la humedad con el tejido.

A eso se le suma el sistema PerfectEdge, que extiende el rodillo de fregado hasta 45 milímetros para alcanzar bordes y zócalos, mientras que un cepillo lateral extensible se encarga de retirar el polvo de las esquinas.

Roomba Max 875 Combo iRobot Omicrono

La navegación corre a cargo de un sistema de sensor LiDAR de doble línea denominado ClearView Pro, respaldado por la cámara con inteligencia artificial PrecisionVision, capaz de reconocer y esquivar más de 300 tipos de objetos cotidianos.

El Roomba Max 875 Combo viene con la base de carga AutoWash Dock, que automatiza el lavado del rodillo con agua caliente a 80 ºC, un secado con aire a 55 ºC, rellenado del depósito con detergente StayClean y vaciado del depósito de residuos en bolsas AllergenLock, con una autonomía de hasta 90 días.

El nuevo Roomba Max 875 Combo con la base AutoWash Dock ya está a la venta a través de la tienda oficial del fabricante, con un precio de venta recomendado de 1.199 euros.