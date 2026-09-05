Aldi pone de oferta en España una cafetera de cápsulas barata y compatible con Nespresso: cuesta solo 42,99 euros

Ahora que llega el otoño, vuelven a entrar ganas de tomarse un buen café para empezar el día; y aunque tenemos muchas opciones, las cápsulas siguen siendo la opción más rápida y sencilla.

La buena noticia es que, a partir de hoy, tenemos disponible la Cafetera de cápsulas de Ambiano de oferta en Aldi por 42,99 euros; como es lo habitual en la cadena de tiendas, estará disponible de manera limitada en sus establecimientos en España.

Aldi ya ofrece otros tipos de cafeteras, por supuesto, pero este modelo de cápsulas tiene la ventaja de ofrecernos un café listo para beber en apenas unos segundos, sin necesidad de tomar medidas ni preocuparnos por la proporción de agua.

El gran atractivo de este modelo en concreto es la compatibilidad con las cápsulas de Nespresso, que son las más populares con diferencia.

Estas cápsulas se pueden encontrar fácilmente en supermercados y tiendas online y hay varias marcas que las fabrican con diferentes mezclas de café e incluso con sabores como vainilla o avellana.

En comparación con cápsulas más modernas como las Dolce Gusto, las Nespresso no ofrecen tantas posibilidades; no incluyen la leche, por ejemplo, ni permiten a la máquina activar automáticamente el programa adecuado.

Pero si lo que queremos es tomar café de manera barata y sencilla y de una variedad de marcas, esta cafetera puede ser suficiente.

La cafetera de cápsulas de oferta en Aldi ALDI Omicrono

Este modelo concreto de Ambiano no se diferencia mucho de otros modelos especializados en estas cápsulas, con un tanque de agua posterior que nos tenemos que asegurar de ir rellenando conforme lo vamos gastando.

El funcionamiento es sencillo: solo tenemos que abrir la parte superior, insertar la cápsula y seleccionar uno de los tres programas disponibles: corto, medio y largo, dependiendo del tipo de café que queramos o del tipo de cápsula (algunas están pensadas para café 'lungo' o largo, por ejemplo).

En lo técnico, esta cafetera tiene 1.400 W de potencia, además de 20 bares de presión, lo que le permite calentar el agua de manera instantánea y pasarlo por la cápsula para conseguir el ansiado café.

Un detalle interesante es que podemos variar la altura de la bandeja para, por ejemplo, usar diferentes tipos de vasos. Si vamos a tomar un café corto, podemos subir la bandeja y poner un vaso pequeño y así evitamos que salpique; pero si preferimos el café con leche, podemos poner un vaso más grande bajando la bandeja.

La oferta por esta cafetera ha dado inicio este 5 de septiembre, y como es lo habitual en Aldi, estará disponible únicamente hasta fin de existencias, por lo que si nos interesa, deberíamos pasarnos por una de sus tiendas pronto.