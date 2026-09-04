Es oficial: Anker cambia por completo y unifica sus marcas Eufy, Soundcore o Solix para integrarse en un único nombre

Anker acaba de cambiar por completo. Casi 15 años después de vender su primer producto de carga, Anker Innovations ha anunciado hoy, en el marco de IFA Berlín, que sus cinco marcas se unifican bajo un único nombre: Anker.

Además, la compañía ha anunciado la apertura de su primera tienda flagship, que está ubicada en la ciudad alemana, así como ha ampliado el catálogo de sus productos de carga, audio o seguridad en el hogar.

Aunque todos los productos pasarán a tener la marca Anker, la denominación eufy, soundcore o SOLIX aún se mantendrá en la denominación de los mismos, para que el usuario pueda todavía identificar las categorías y realizar así la transición.

De este modo, los productos se organizan en dos grupos: Anker For You y Anker Home. La primera es la que te acompaña durante el día y abarca carga, audio, salud personal y herramientas creativas; mientras que Home es buscando que la casa se cuide sola y abarca seguridad para el hogar, robótica y energía.

Desde su fundación en 2011, Anker ha pasado de ser una empresa centrada en dispositivos de carga a una compañía global de tecnología de consumo con más de 200 millones de clientes en más de 180 países.

Para lograrlo, creó marcas especializadas para acelerar su desarrollo en categorías distintas: Anker para la carga, eufy para el hogar inteligente, soundcore para audio y entretenimiento, SOLIX para la energía y eufyMake para herramientas creativas. Ahora todas se aúnan bajo la denominación Anker.

Un hogar completamente autónomo

La compañía ha presentado sus nuevos productos de audio, de carga, de limpieza o de energía para el hogar. Sin embargo, Anker ha sorprendido con MindBase, un hub de IA local y la respuesta de Anker para dar vida a un hogar verdaderamente autónomo.

La idea de esta tecnología es conectar los dispositivos inteligentes de un hogar. Para ello ejecuta la IA que toma decisiones localmente y almacena los datos del hogar localmente, todo en un único sistema.

"MindBase se construye sobre tres capacidades clave: conexión, inteligencia local y memoria", ha explicado la empresa durante su presentación.

Anker MindBase Anker

Puede conectar dispositivos Anker y productos compatibles con Matter de otras marcas en un solo sistema para el hogar, funcionando junto con Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant y Home Assistant. Asimismo TrueSmart Agent aporta inteligencia local a MindBase mediante agentes de IA dedicados diseñados para distintas áreas del hogar.

Estos agentes se ejecutan en la tarjeta de cómputo AI Core integrada. Entre los ejemplos se incluyen el agente de almacenamiento conectado a la red (NAS) y el agente de seguridad. Por su parte EverSafe Memory ofrece hasta 48 terabytes (TB) de almacenamiento local ampliable, manteniendo las fotos familiares, grabaciones y otros datos del hogar dentro de casa.

Anker eufy Robot Vacuum Omni Anker

El primer producto impulsado en este entorno es Anker MindBase Security Kit. Incluye la próxima Anker eufy TrackLight Cam S1 cuenta con una luz de seguimiento automático y una cámara telefoto 4K, lo que ayuda al sistema a rastrear y responder a las personas que se acercan.

Por su parte la Video Doorbell S4 ofrece una vista panorámica de 180 grados, eliminando los puntos ciegos. Además de una gama de sensores de entrada y movimiento, Smart Security Shield utiliza un radar dual avanzado de 180 grados para detectar el movimiento de extraños, mientras que la tecnología DSKey permite a Smart Security Shield identificar a amigos y familiares reconocidos desde una distancia de hasta 30 metros. Eso sí, no estará disponible próximamente en España.

Flagship en Berlín

El otro punto fuerte en su estrategia de reforzamiento de marca es la apertura de su primera tienda oficial.

La tienda está organizada por todo lo que fabrica Anker y, en vez de en familias, como hasta ahora, todo está organizado en torno a la vida real y no por categoría de producto. Y es que los productos de Anker normalmente se venden en secciones separadas en el comercio minorista y, hasta ahora, bajo nombres de marca separados.

El personal de Anker mostrará los productos a través de un uso real para que cada cliente pueda ver una cámara y un robot aspirador funcionando juntos como una única configuración en lugar de tres experiencias separadas.