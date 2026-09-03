Xiaomi anuncia el lanzamiento masivo de su marca de hogar inteligente Mijia en Europa con una lavadora con 3 tambores

Aunque en España Xiaomi sea más conocida por sus smartphones, en China es prácticamente un estilo de vida, con todo tipo de productos en todos los sectores, con marcas como Mijia.

En España ya conocemos Mijia gracias a algunos lanzamientos contados en los últimos años, incluyendo lavadoras, frigoríficos y sistemas de aire acondicionado, pero incluso eso se queda corto comparado con lo que la marca produce.

Ahora, Xiaomi ha anunciado un "lanzamiento masivo" de la marca Mijia en Europa, demostrando la importancia que ha ganado en nuestro mercado y el protagonismo que va a ganar a partir de ahora.

En un mensaje publicado en redes sociales, Xiaomi afirma que "hay más por venir", adelantando más posibles lanzamientos de electrodomésticos y otros productos destinados al hogar.

La compañía puede haber adelantado ya uno de esos nuevos productos. Como parte de estas celebraciones, Xiaomi ha invitado a consumidores de toda Europa a compartir sus experiencias con la marca Mijia hasta la fecha.

Los usuarios que participen tendrán la oportunidad de probar la nueva lavadora de Mijia, la Tri-Drum Washer Dryer Pro 12 kg, una versión del modelo que fue lanzado en China a finales del año pasado y que ha formado parte de la presentación de Xiaomi en el IFA 2026 en Berlín que se celebra esta semana.

Lavadora Mijia Tri-Drum Washer Dryer Pro 12 kg Xiaomi Omicrono

Como su nombre indica, lo llamativo de este modelo de lavadora es su configuración de tres tambores, con un tambor grande principal y otros dos instalados en la parte superior.

De esta manera, podemos separar la ropa en cada tambor dependiendo de lo que necesitemos en cada momento.

Por ejemplo, en el tambor grande podemos introducir mantas, sudaderas, chaquetas y otras prendas de gran tamaño, mientras que en los tambores pequeños podemos meter prendas más pequeñas como ropa interior.

Mijia, Xiaomi's smart home brand, officially makes its large-scale debut in Europe.



And there's more to come!



From September 3 to September 30, we're inviting consumers across Europe to share their Mijia smart home product experiences or stories on the Xiaomi Community for a… pic.twitter.com/Ydlud3dVgq — Xiaomi (@Xiaomi) September 3, 2026

Además, cada uno de los tambores puede funcionar como secadora; el principal permite activar un modo de baja temperatura, mientras que los pequeños pueden usar un modo suave a 42 ºC para las prendas más delicadas.

Aunque Xiaomi no ha aclarado todavía exactamente qué es lo que significa ese movimiento, más allá del lanzamiento de esta lavadora, lo que parece claro es que Mijia va a ganar mucha importancia para los planes de la compañía y su ecosistema inteligente "Human x Car x Home".

Esta importancia ya se está dejando notar en la página oficial de Xiaomi para España, donde productos ya lanzados como la Mijia Front Load Washer 8kg y el frigorífico Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L están apareciendo de manera destacada.

Esta expansión no viene sola, ya que Xiaomi también ha vuelto a confirmar el lanzamiento de sus coches eléctricos en Europa para el 2027, con el Xiaomi SU7 ya circulando en carreteras españolas como parte del proceso de homologación y pruebas necesarias.