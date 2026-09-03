Dreame apuesta por el vapor para la limpieza del hogar: sus nuevas aspiradoras y robots para España lo usan

Dreame se ha hecho un sitio en el mercado español con sus robots de limpieza y aspiradoras, y ahora acaba de anunciar un nuevo salto durante el IFA 2026, con la adopción de tecnología de vapor para eliminar las manchas.

La limpieza a vapor se está posicionando como la nueva frontera para las marcas. En lugar de limitarse a pasar una mopa húmeda con agua templada o fría, las altas temperaturas permiten desincrustar la grasa más difícil y eliminar las bacterias sin productos químicos.

Dreame ha dado el salto a esta tecnología, empezando con el nuevo robot aspirador Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, un modelo que estrena un sistema de fuente de vapor central capaz de alcanzar los 180 ºC.

El proceso de limpieza de este robot da inicio convirtiendo el agua del tanque en un potente chorro de vapor en cuestión de segundos, que se libera a través de cuatro salidas a esa temperatura de 180 ºC; a continuación se realiza un fregado posterior con agua caliente para quitar la suciedad reblandecida.

A esto se le suma su mopa de rodillo AquaRoll, que gira a 300 revoluciones por minuto con una presión de 18 N, y cuenta con la capacidad de extenderse hacia el exterior hasta una distancia de 8 cm para limpiar los bordes y las esquinas.

Cuando funciona únicamente como aspirador, el dispositivo alcanza una potencia de succión de 40.000 Pa respaldada por el cepillo doble HyperStream Detangling DuoBrush 2.0.

Para ayudar en la navegación, se usa el sistema AstroVision y la tecnología OmniSight 4.0 basada en IA para identificar más de 320 tipos de objetos y esquivar obstáculos de hasta 10 mm en apenas una décima de segundo.

Robot Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete Dreame Omicrono

El robot también es capaz de superar desniveles de hasta 5 cm en una capa y de 10 cm en doble capa mediante el sistema Proleap, así como la elevación automatizada de sus cepillos al detectar alfombras. La base del robot también es muy avanzada, realizando una autolimpieza de la mopa usando agua a 100 ºC.

El Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete llegará a España el 21 de septiembre, con un precio de 1.499 euros, aunque estará disponible con una oferta de lanzamiento que reduce el precio en 300 euros durante las dos primeras semanas.

Pero la tecnología de vapor no llega únicamente a los robots de Dreame, sus aspiradoras de mano también se benefician con el lanzamiento en España de la gama Dreame T Series que fue presentada en mayo.

La gama está compuesta por cinco aspiradores en seco y húmedo, aunque la estrella es el nuevo T16 Pro Steam, que usa la tecnología SaunaClean para combinar vapor a 200 ºC con agua caliente a 90 ºC en una sola pasada.

Su precio es de 649 euros, aunque podemos conseguirlo con un precio promocional de lanzamiento de 599 euros.

Aspiradoras Dreame Serie T Marta Sanz Romero Omicrono Berlin

Le acompaña el T16 Pro Heat, que ofrece agua caliente a 90 ºC, 30 kPa de potencia de succión, el brazo robótico WhaleSweep para esquinas y una batería extraíble con 70 minutos de autonomía por 629 euros, con una promoción que baja el precio a los 549 euros.

La gama se completa con el T15 Pro Heat, con limpieza de triple borde por 499 euros (449 euros de lanzamiento), el T14 Pro con detección adaptativa de suciedad por 399 euros (349 euros en oferta) y el T12 Pro, con 25 kPa de potencia por 319 euros (259 euros en oferta).

Todos los modelos de la Serie T comparten un diseño ultraplano capaz de reclinarse por completo a 180 grados para limpiar debajo de las camas o sofás, además de sistemas automáticos de desinfección y mantenimiento.

Pero Dreame no es solo para el interior del hogar. El fabricante también ha desvelado el robot cortacésped A4 AWD Pro Series, diseñado para cubrir parcelas de entre 3.500 metros cuadrados y 5.000 metros cuadrados.

Robo cortacésped Dreame A4 QWD Pro Marta Sanz Romero Omicrono Berlin

Este modelo prescinde de los cables perimetrales gracias al sistema OmniSense 4.0, que integra LiDAR 3D de 360 grados, posicionamiento por satélite RTK Dual, visión binocular por IA y sensores laterales infrarrojos y ToF para detectar más de 300 tipos de obstáculos y ajustar el corte al milímetro en los bordes. Estará disponible en Europa durante el primer trimestre de 2027.

Por último, una sorpresa, la Leaptic Cube, una minicámara de acción que pesa solo 55,9 gramos pero es capaz de grabar vídeo en resolución 8K a 30 fps, así como 4K a 60 fps con HDR y cámara lenta a 120 fps en 4K.

También permite tomar fotografías a 50 Mpx y cuenta con una lente ultra gran angular de 155 grados junto a estabilización GyroSteady AI. Estará disponible a mediados de octubre de 2026 por 429 euros.