Bajo el agua o en el rincón más complicado: Roborock presenta sus primeros robots que limpian piscinas y escaleras

Un visitante se acerca a la entrada de una vivienda, va pasando por diferentes zonas; la piscina, el jardín y el interior. En todas ellas, un robot se encarga de mantener limpia su pequeña parcela de trabajo, incluso en los lugares más complicados

Es el futuro más inmediato, por no decir presente, que dibujan marcas como Roborock, quien ha presentado su nueva gama de productos para 2026 y recreado su vivienda ideal en la feria de tecnología IFA que se celebra, como cada año, en Berlín la primera semana de septiembre.

El rival directo de la Roomba no solo actualiza su gama de robot aspiradores y aspiradoras de mano para el hogar, también expande su ecosistema al exterior, en concreto con su primer robot para piscinas Aqua P1.

Roborock Saros Rover Roborock Omicrono

El sorteo de obstáculos como peldaños o escaleras y la limpieza de espacios complicados siguen siendo los principales objetivos que inspiran a estas marcas a innovar en sus diseños. Así, en esta feria, Roborock responde a rivales como Dreame con su primer robot capaz de limpiar mientras sube escaleras, el Saros Rover.

Además, la marca resalta su compromiso con la salud mediante una colaboración con la fundación alemana ECARF, certificando que sus dispositivos son aptos para personas con alergias.

Rock Aqua P1

Este nuevo modelo se ha diseñado para toda clase de piscinas, profundas y con formas irregulares como las que popularizó en las Islas Canarias el arquitecto Cesar Manrique. El Aqua P1 es capaz de operar en plataformas de baja profundidad a partir de solo 15 cm, una cifra pionera en la industria, aseguran sus técnicos. Limpia el fondo, las paredes, las líneas de flotación y las áreas poco profundas; cubriendo de forma continua toda la superficie bajo el agua.

Roborock RockAqua P1 Roborock Omicrono

Como decíamos, este robot utiliza algoritmos de navegación heredados de los robots aspiradores de la marca para trazar rutas eficientes en piscinas que no respetan las formas rectangulares tradicionales. Además, esta tecnología le permite esquivar obstáculos e identificar y priorizar las acumulaciones de suciedad más grandes.

Para hacer frente al trabajo, incorpora una bomba de 6.800 galones por hora (más de 25.500 litros por hora) y cuenta con filtración de doble capa antiobstrucción, que se compone de un filtro de 180 micrómetros para hojas grandes y restos gruesos, y un segundo filtro de 70 micrómetros para arena fina y partículas diminutas.

RockNeo Q2 LiDAR

Fuera del agua, le toca el turno al jardín, donde Roborock ya tiene amplia experiencia. El RockNeo Q2 LiDAR, como su propio nombre indica, trabaja con navegación LiDAR 360° y visión por cámara dual.

Los sensores LIDAR, para quien no los conozca, se usan para reconocer la profundidad de la estancia, la distancia a la que se encuentran los obstáculos. Se usan en coches autónomos y en robots como este.

Roborock RockNeo Q2 LiDAR Roborock Omicrono

De esta forma, el RockNeo Q2 LiDAR, prescinde totalmente de antenas RTK, de la dependencia de señal GPS y de la instalación de cables perimetrales enterrados en el jardín.

Gracias a esta tecnología y al mapeo inteligente con IA, explican desde Roborock que el sistema reconoce e identifica automáticamente los límites del césped hasta en 3cm y genera el mapa en tiempo real. Además, trabaja sin problemas bajo árboles o pasajes estrechos.

Para asegurar la conexión en todo el jardín independientemente de la ubicación de la base, en aquellos afortunados casos en los que el jardín es grande, incluye un módulo amplificador Wi-Fi, es decir, un repetidor.

Saros 20 Flow y Neo

Dentro de la casa, los ya habituales robots aspiradores de Roborock mejoran en su adaptación al entorno, muebles bajos y peldaños. Por ejemplo, el modelo Flow cuenta con un rodillo mopa que se lava en su base a presión con agua a 100ºC para evitar contaminación cruzada entre habitaciones y su potencia de succión es de 36.000 Pa.

Sin embargo, lo que destacaría de este modelo es su diseño ultradelgado (8,98 cm) con RetractSense, un mecanismo que retrae la torre LiDAR hacia el interior al pasar bajo muebles.

Roborock Saros 20 Neo Roborock Omicrono

A diferencia de otros sistemas que quedan a ciegas al retraerse, la torre se ubica en la parte delantera donde existe una ranura o abertura frontal. Como si fuera una mirilla por la que asomarse, el LIDAR puede seguir observando los obstáculos, escondido en el interior del robot mientras este está pasando debajo del sofá.

Por su parte, el modelo Neo, presume aún más de delgadez, pues prescinde de la mopa y se queda en una altura de 7,95 cm. Aún así, puede fregar con agua tibia, reduciendo el desperdicio de agua en el suelo en un 30%.

Este nuevo modelo es capaz de reconocer más de 300 objetos mediante IA, incluyendo la capacidad de limpiar detrás de cortinas y detectar los límites de puertas cerradas sin empujarlas, algo muy molesto en otros modelos.

En el Rock Saros 20 Neo, la cualidad más destacable sería su capacidad para superar peldaños. El chasis 4x4 cuenta con ruedas con suspensión y tracción independiente. El robot supera desniveles de 8,8 cm. Esto se consigue elevando el cuerpo del robot y permitiéndole posicionar el chasis por encima del escalón, así evita dar golpes. Un todoterrenos para casas complicadas, con bordillos o alfombras.

Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 y Pro Turbo Combo

No todo puede ser sentarse a leer y ver como se limpia la casa, para la limpieza de otras superficies como el sofá, muebles, cortinas o techos aún no hay robots autónomos, pero sí aspiradoras cada día más cómodas y potentes.

El último dúo presentado por Roborock son dos aspiradores de mano. El primero, el F25 Ultra Steam Gen 2 mejora en la limpieza con vapor con su salida de vapor estable de 5.000 mg/min a 180 °C y garantizando una eliminación de bacterias del 99,9999% y un 0% de desgaste en suelos de madera.

Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 Roborock Omicrono

Además de ofrecer una amplia autonomía (hasta 30 minutos en modo vapor continuo) este modelo promete llegar a espacios complicados con un brazo robótico que limpia a ras de pared (0 mm) en el lado izquierdo, derecho y frontal y un cuerpo puede tumbarse completamente plano en 180° para limpiar debajo de camas o sofás, manteniendo el control desde la aplicación.

Por su parte, el segundo modelo, el F25 Pro Turbo Combo, es un sistema 5 en 1 multifunción que integra en una misma estación la fregadora de agua y polvo junto con una aspiradora de mano sin cable desmontable.

Roborock F25 Pro Turbo Combo Roborock Omicrono

Sus cinco accesorios son un tubo para zonas altas como esquinas, cepillo motorizado para colchones y tapicerías, y boquilla estrecha 2 en 1 para ranuras o vehículos.

Su botón de fregado profundo que incrementa el flujo de agua en un 245%, la densidad de frotado en un 25% y la potencia de succión en un 33% para eliminar manchas difíciles al instante, lo que le otorga el aval antialérgico de ECARF.

Comparte con el modelo Ultra el diseño antienredos, autolimpieza a alta temperatura en la base, ruedas asistidas SlideTech y diseño reclinable FlatReach 2.0.