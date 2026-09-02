Sonos revoluciona su ecosistema de audio y presenta la nueva generación de Sonos Beam y Sonos Ace

Sonos ha pisado el acelerador. Tras un tiempo de impás sin grandes lanzamientos, volvió a lanzar producto para el hogar en marzo con Sonos Play, un versátil altavoz portátil pensado para casa y exterior. Ahora llega una revolución.

La compañía de California ha presentado Sonos 27, la siguiente generación de su sistema operativo de audio. Una plataforma abierta con control por IA que presenta nuevas formas de interactuar con los dispositivos, de distribuir el sonido y de relacionarse con el sistema.

Además, ha presentado dos nuevos productos insignia: la barra de sonido Sonos Beam Ultra y sus nuevos auriculares Sonos Ace Ultra.

Sonos 27, la revolución

Tras la crisis sufrida con el rediseño de la aplicación en 2024, Sonos ha dado un enorme salto con la renovación del sistema operativo.

La idea sobre la que la compañía ha estructurado la renovación es que "un hogar merece un sistema operativo de audio diseñado exclusivamente para él", una personalización máxima que se sustenta sobre "la unión de ingeniería acústica, software adaptable, inteligencia y diseño de una manera que solo Sonos puede lograr. Esto es solo el comienzo de lo que nuestro sistema operativo de audio es capaz de hacer", explicaba Tom Conrad, CEO de Sonos, durante la presentación.

Bajo esta ambición, Sonos 27 ofrece a los usuarios la opción de controlar su sistema con la IA de su preferencia, lo que representa una evolución natural de la filosofía de plataforma abierta de la empresa. Es decir, no quedará únicamente para asistentes como Google o Alexa, sino que será posible hasta integrar ChatGPT.

Sonos Ace Ultra Sonos

Lo hará gracias a Sonos 27voice, el asistente propio de la empresa, diseñado para la selección de música y la creación de atmósferas según la situación o el estado de ánimo, y Sonos 27mcp, que te permite conectar cualquier asistente o agente de IA externo a tu sistema, incluyendo la plataforma de OpenAI.

"Gracias a esta integración con Sonos, las personas pueden pedirle a ChatGPT que reproduzca música en cualquier lugar de su hogar desde su teléfono móvil u ordenador, sin tener que salir de la conversación que mantienen", detallaba Atty Eleti, líder de producto de ChatGPT Voice en OpenAI.

La idea aquí es clara, encontrar la forma más sencilla de poder escuchar música con la menor fricción tecnológica posible.

Además Sonos también dio un adelanto de hacia dónde se dirige su plataforma abierta con Sonos Custom Agents, que permitirá a los usuarios crear sus propios asistentes a través del sistema, cada uno con su propio modelo, personalidad o voz. Una personalización total.

Ecosistema Sonos Sonos

Sonos 27 estará disponible mediante una actualización de software para todos los productos Sonos S2, aunque algunas funciones solo estarán disponibles en determinados modelos.

La compañía también ha explicado que la nueva navegación de la app comenzará a implementarse a partir del 8 de septiembre, junto con Sonos 27mcp en la etapa Early Access.

Más formas de mover el sonido

Una de las funcionalidades más características del ecosistema de Sonos es la facilidad de mover el sonido por la casa al instante. Algo que también mejora con Sonos 27.

Con el nuevo sistema operativo llega Sonos Fabric. Se trata de la nueva capacidad del sistema para que los productos de la compañía se detecten entre sí y se adapten a cualquier situación para ser aún más adaptables.

Por un lado, en otoño, llega la función de vinculación de auriculares que permite enviar e intercambiar sonido entre los altavoces cercanos y los auriculares Sonos Ace Ultra, expandiendo así lo que ya hacían los Sonos Ace con las barras de sonido.

La otra novedad interesa especialmente para quienes tienen altavoces Move 2 o Sonos Play.

A partir de ahora, gracias a la tecnología de posicionamiento de Sonos (Sonos Positioning Technology) que utiliza sonido de alta frecuencia para detectar la ubicación de un altavoz, permite ajustar su rol dentro del sistema en función de esta.

Esto habilita la nueva función de sonido envolvente portátil, con lo que dichos modelos se pueden convertir en altavoces envolventes traseros en el instante en que se colocan en su posición.

Sonos Ace Ultra Sonos

Esta función llegará a partir del 8 de septiembre para los usuarios de Sonos Move 2 y Sonos Play.

Además, Sonos también está implementando nuevas funciones y mejoras en su aplicación Sonos 27app, lo que hace que la navegación sea más fácil e intuitiva, aunque seguirá siendo posible controlarlo a través de Sonos 27voice y Sonos 27web.

Beam Ultra y Sonos Ace Ultra

Si el ecosistema ha evolucionado también lo han hecho sus dispositivos, que han visto la renovación más ambiciosa de su barra de sonido intermedia: Sonos Beam y sus auriculares, Sonos Ace. La compañía ha dado a conocer Sonos Beam Ultra y Sonos Ace Ultra.

Ambos representan la siguiente etapa en la evolución de la empresa: pasar de ser una familia de productos de audio conectados a convertirse en un sistema operativo de audio cada vez más inteligente y adaptable al hogar.

Sonos Beam Ultra Sonos

Beam Ultra conserva el diseño compacto de la barra de sonido Beam al tiempo que sube su capacidad para ofrecer sonido Dolby Atmos 7.1.2. Lo hace gracias a nueve altavoces internos —con dos orientados hacia arriba— y graves más cálidos y profundos.

También ha rediseñado el canal central para ofrecer diálogos más nítidos y claros. Asimismo, dispone de cuatro niveles de mejora de voz con IA y sonido nocturno, optimiza la claridad para escuchar el contenido.

La Beam Ultra, como el resto de barras de sonido de la compañía, puede complementarse tanto con subwoofer o altavoces traseros.

Por su parte los Sonos Ace Ultra llegan con un altavoz interno totalmente nuevo, tecnología de cancelación activa de ruido adaptativa (ANC) de última generación y conexión directa al ecosistema.

Están equipados con un altavoz dinámico de 40 mm diseñado por la compañía, la cancelación activa de ruido adaptativa impulsada por diez micrófonos y hasta 35 horas de duración de batería con la cancelación activada.

Uno de los detalles más interesantes de estos auriculares de diadema es que son los primeros de la empresa basados en Headphone Engine 2, un nuevo hardware que permite conectarlos directamente al sistema, y no sólo a barras de sonido.

Ecosistema Sonos Sonos

De este modo, con solo presionar un botón, lo que esté reproduciendo en los altavoces del sistema Sonos se transfiere a los auriculares; al presionar otra vez, el sonido regresa al sistema, sin necesidad de usar el móvil.

Con respecto al precio y a la disponibilidad, Beam Ultra y Sonos Ace Ultra estarán disponibles a partir del 29 de septiembre en sonos.com, El Corte Inglés, FNAC y MediaMarkt, a un precio de 699 € y 449 €, respectivamente, aunque ya se pueden adquirir en preventa.