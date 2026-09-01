Sony lanza tres nuevos altavoces ULT POWER para potenciar nuestras fiestas, con graves más profundos que nunca

Hay muchos altavoces portátiles en el mercado, pero la mayoría están diseñados dando más importancia a la portabilidad que a otros aspectos como el sonido y, especialmente la potencia, algo que notaremos a poco que nuestra fiesta se llene de gente.

Ahora, Sony ha presentado la solución con sus tres altavoces, que forman parte de la gama ULT POWER SOUND que ya cuenta con una variedad de dispositivos en diferentes tamaños; pero ahora, la prioridad ha estado en la potencia.

Los tres nuevos modelos claramente están diseñados para fiestas, karaokes y conciertos de DJ, y no en vano, Sony presume de funciones específicas para estos eventos, además de unos graves más profundos y una presión sonora mayor.

La clave es el nuevo diseño circular del woofer para esta gama, que trabaja en conjunto con el gran volumen de la caja acústica y el conducto ULT Duct para reproducir graves más profundos y contundentes.

La estrella de la gama es el Sony ULT Tower Max, un auténtico monstruo que cuenta con tres woofers, dos orientados hacia delante y uno hacia atrás, para unos graves igualmente monstruosos.

Sony ULT Power Sound Sony Omicrono

Sony afirma que con este modelo, la presión sonora se percibe en toda la sala, gracias al soporte de un amplificador de alta potencia que ofrece hasta 2.150 vatios de potencia de salida.

Por su parte, el Sony ULT Tower 7 cuenta con una potencia de hasta 420 vatios y presume de graves potentes, mientras que el Sony ULT Tower 5 tiene un diseño más compacto y apropiado para llevarlo con nosotros, y pese a eso tiene una potencia de 300 vatios.

Los modelos Tower Max y Tower 7 son capaces de reproducir sonido en 360 grados con la tecnología 360º Party Sound, que proyecta el sonido por todo el espacio para que todos los asistentes disfruten igual de la música.

Sony ULT Power Sound Sony Omicrono

Para asegurarse de que la experiencia es la misma, la tecnología Sound Field Optimization analiza la ubicación de los altavoces y los niveles de ruido ambiental para ajustar el equilibrio sonoro en todo el rango de frecuencia.

Todos los nuevos modelos cuentan con el botón ULT de Sony, y los dos modelos superiores estrenan dos nuevos modos, FLAT y LIVE para acceder a diferentes perfiles de sonido de manera instantánea.

ULT1 es un modo que realza los graves profundos con el objetivo de obtener un sonido rico en bajas frecuencias que realmente nos hará vibrar.

Si nos parece poco, ULT2 aumenta incluso más la potencia, ofreciendo unos graves chocantes y una fuerte presión sonora.

En cambio, si preferimos un sonido más acorde a como la canción original fue grabada, FLAT ofrece una experiencia más auténtica.

Por último, LIVE ofrece la sensación de una actuación en directo, como si estuviéramos en un concierto, pero manteniendo la claridad de las voces.

Estos altavoces también se pueden ajustar con precisión conectándolos a nuestro smartphone a través de la app Sony | Sound Connect, que ofrece acceso a un ecualizador personalizado.

El ULT TOWER MAX está disponible a partir de este mes de septiembre por 1.500 euros, el TOWER 7 por 600 euros, y el Tower 5, por 400 euros.