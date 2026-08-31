Aldi trae de vuelta su popular batidora portátil para preparar smoothies y bebidas fácilmente: cuesta tan solo 12,99 euros

Con la llegada de septiembre y la inevitable vuelta a la rutina, el tiempo disponible en la cocina por las mañanas se reduce al mínimo. Para facilitar los desayunos rápidos antes de salir de casa, la cadena de supermercados Aldi renueva su catálogo de pequeños electrodomésticos a precios accesibles.

Si hace poco la atención se centraba en el éxito de ventas de la última cafetera de cápsulas de Aldi, ahora la compañía trae de vuelta otra solución igual de práctica para empezar el día con energía: una batidora compacta perfecta para preparar bebidas saludables en tiempo récord.

La gran protagonista de esta nueva selección de septiembre es una batidora portátil diseñada para elaborar smoothies, batidos de frutas e incluso café helado de la forma más rápida y limpia posible.

Disponible por tan solo 12,99 euros, este pequeño dispositivo destaca por un diseño funcional enfocado en el ahorro de tiempo. Su motor acciona unas potentes cuchillas de acero inoxidable capaces de triturar frutas y verduras en apenas unos segundos.

La principal ventaja de este electrodoméstico es su concepto 'to-go'. El propio recipiente de mezcla, que cuenta con una capacidad de 330 mililitros, hace las veces de vaso portátil gracias a su tapa hermética incluida.

La batidora portátil para smoothies de Aldi. Aldi Omicrono

De este modo, el usuario puede preparar su batido y llevárselo directamente a la oficina, la universidad o el gimnasio sin ensuciar jarras ni vasos adicionales.

Este dispositivo estará disponible en todos los supermercados Aldi de España a partir de este sábado 5 de septiembre y permanecerá en el bazar de la cadena hasta agotar existencias.

Más allá de los desayunos, el catálogo semanal incluye otras soluciones económicas para resolver comidas y cenas rápidas. Entre ellas destaca un grill de contacto por 19,99 euros.

Con 1.000 W de potencia y temperatura ajustable, este modelo permite abrir sus placas antiadherentes hasta los 180 grados, duplicando su superficie de cocinado.

Incorpora, además, una bandeja extraíble para recoger grasas, ideal para preparar sándwiches, carnes o verduras a la plancha.

Para completar esta oferta destinada a agilizar el trabajo en la cocina, Aldi también lanza una freidora de aire doble por 51,99 euros.

Este demandado electrodoméstico de 2.600 W dispone de pantalla táctil y 10 programas de cocción.

Su principal atractivo son sus dos cestas independientes de 4 litros cada una, una configuración que permite cocinar a la vez un plato principal y su guarnición a diferentes temperaturas (entre 60 y 200 °C) sin que se mezclen los sabores.