Speedo lanza el wearable perfecto para la natación: no necesitarás pulsera ni reloj para registrar cada brazada

El mercado de los wearables está lleno de dispositivos capaces de registrar todo tipo de ejercicios, y la mayoría también son compatibles con la natación, gracias a la protección contra el agua y algoritmos capaces de registrar las sesiones.

Sin embargo, muchos de estos dispositivos se quedan cortos para los más entusiastas o profesionales de la natación, o peor aún, suponen una distracción porque tenemos que estar pendientes de una pantalla.

Speedo puede haber encontrado la solución con Speedo iQ, su nueva plataforma de inteligencia de natación; lo llamativo es que no estamos ante un aparato que tenemos que llevar en la muñeca, sino un simple módulo que podemos insertar en las gafas Vanquisher de la marca.

Una ventaja de este formato es que no estamos obligados a usar siempre las mismas gafas; podemos simplemente cambiar el módulo de unas gafas Vanquisher 3.0 a otras y todas serán compatibles.

Una vez instalado en el interior de las gafas de natación, este añadido es capaz de registrar todo tipo de métricas avanzadas, incluyendo parámetros detallados sobre cada brazada, ritmo, distancia, giros y tiempos de viraje.

Speedo asegura que el iQ es el único sistema de su tipo capaz de analizar de forma exhaustiva los cuatro estilos de natación; además de medir el avance en el agua, registra la posición de la cabeza, el ángulo de avance, e incluso la frecuencia y el momento exacto en el que el nadador respira.

El módulo Speedo iQ Speedo Omicrono

La gran diferencia del iQ respecto a otros dispositivos especializados para natación es la falta de distracciones. Estas no son unas gafas inteligentes con pantalla integrada como las que ya existen en el mercado, ni estarán constantemente dándonos información en cada momento.

En vez de eso, la idea es que podamos concentrarnos en la natación, en nuestro estilo y rendimiento, y que una vez que terminemos una sesión los datos se sincronicen con nuestro móvil y podamos ver los resultados en la app oficial de Speedo.

Desde esta app, es posible reproducir la sesión completa para analizar nuestros patrones de natación, descubriendo hasta los más pequeños cambios que nos puedan ayudar a mejorar nuestro rendimiento.

La app también analiza los datos y sugiere maneras en las que podemos mejorar, incluyendo fallos de postura, pérdidas de velocidad tras cada viraje y recomendaciones de ejercicios para concentrar nuestro entrenamiento donde más lo necesitemos.

El aspecto competitivo es muy importante en el Speedo iQ. El dispositivo cuenta con la homologación oficial de World Aquatics, el organismo regulador internacional, lo que autoriza su uso dentro de competiciones oficiales.

Este puede ser el detalle decisivo que nos haga optar por este modelo, ya que las gafas con pantalla y otros accesorios no están regulados y no pueden ser usados durante competiciones para evitar ventajas injustas.

El Speedo iQ se vende en un conjunto con las gafas Vanquisher 3.0 por 189 dólares, con una variedad de modelos disponibles en diferentes estilos y colores, incluyendo acabados de lente tradicional y espejadas. Otra ventaja es que no requiere suscripción, así que podemos usarlo para siempre si tenemos gafas compatibles.