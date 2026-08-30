Samsung presenta sus nuevos monitores gaming Odyssey, y uno alcanza la friolera de 1.000 Hz de tasa de refresco

A la hora de elegir un monitor de ordenador, debemos primero pensar para qué lo queremos: si buscamos algo para productividad y trabajar en el PC, o si jugar a los últimos títulos con nuestro ordenador gaming es la prioridad.

Si es el último caso, nos interesará la nueva gama de monitores Odyssey que Samsung ha presentado con motivo de la Gamescom 2026, porque está compuesta por algunos de los paneles más rápidos que hemos visto hasta la fecha.

Al fin y al cabo, la tasa de refresco es especialmente importante para los jugadores, ya que determina la velocidad a la que cambia la imagen en la pantalla y hasta qué punto pueden reaccionar a lo que ven sus ojos.

Por eso, el Odyssey G6 G60H de 27 pulgadas es tal vez el modelo más interesante de la gama, al ser el primer monitor gaming capaz de alcanzar una frecuencia de refresco de 1.100 Hz, una cifra que hasta no hace mucho parecía imposible.

Por supuesto, para realmente aprovecharlo, necesitaremos un ordenador muy potente, e incluso así, sólo los juegos menos exigentes serán capaces de rondar los 1.000 frames por segundo necesarios.

Samsung Odyssey G6 Samsung Omicrono

Para obtener esa velocidad, el G60H hace algunos sacrificios en calidad de imagen; su panel es Fast IPS, por lo que no podrá alcanzar el contraste y la calidad de colores que otros modelos, pero para ciertos jugadores, merecerá la pena.

La mayoría de los usuarios probablemente preferirá el Odyssey OLED G8 G80SJ, ya que apuesta tanto por la calidad de imagen, con su panel QD-OLED con resolución 4K, como por la rapidez con una frecuencia de actualización de 360 Hz que más sistemas podrán alcanzar.

Samsung Odyssey OLED G8 Samsung Omicrono

Pero si queremos más, podemos alternar entre diferentes modos que bajan la resolución a cambio de mayor velocidad; 4K se mantiene a 360 Hz, mientras que QHD aumenta a los 520 Hz y FHD alcanza los 680 Hz, por lo que podemos cambiar dependiendo del juego.

Otro modelo sorprendente es el Odyssey OLED G7 G75SJ, al ser el primer monitor gaming OLED curvo con un formato 16:9. Normalmente, los monitores curvos también son ultrapanorámicos, lo que permite 'rodear' al jugador y cubrir todo su rango de visión.

Samsung Odyssey OLED G7 Samsung Omicrono

Sin embargo, a muchos jugadores no les gusta el formato ultrapanorámico porque sacrifican visión vertical y muchos juegos no funcionan bien con esa relación de aspecto.

La solución es este monitor, que mantiene el mismo formato 16:9 y resolución 4K de un monitor de 32 pulgadas pero con un radio de 1.000 mm y un tamaño de 42 pulgadas para mezclar lo mejor de ambos mundos: una experiencia envolvente con formato optimizado para la mayoría de los juegos.

Por último, el Odyssey OLED G9 G95SJ es el modelo de tope de gama, un increíble monitor ultrapanorámico que presume de ser el primero de 49 pulgadas con resolución DQHD y una frecuencia de actualización de 360 Hz.

Samsung Odyssey OLED G9 Samsung Omicrono

La resolución DQHD (Dual QHD) es 5120 x 1440 píxeles, lo que resulta en una imagen ultrapanorámica posible gracias a la tecnología Penta Tandem con una estructura de panel de 5 capas que es hasta 1,3 veces más eficiente y obtiene el doble de vida útil que la generación anterior.

La disposición de subpíxeles RGB Stripe promete reducir los contornos de color y mejorar la nitidez del texto. Al igual que el G8, podemos alternar entre un modo DQHD a 360 Hz y un modo Dual HD (2560 x 720 píxeles) para alcanzar una frecuencia de 720 Hz.

Los precios y la disponibilidad de estos modelos aún no están confirmadas, pero se irán anunciando más adelante.