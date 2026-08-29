Ni pantalla ni contador de pasos: así es el dispositivo con el que los fundadores de Fitbit quieren proteger a los tuyos

James Park y Eric Friedman, los fundadores de Fitbit, han vuelto al mundo de los dispositivos wearables. Esta vez no lo hacen para contar pasos, sino para vigilar la seguridad de las personas que más queremos.

Su nueva empresa se llama Luffu y acaba de presentar su primer producto, una banda llamada Luffu Link. Se trata de un dispositivo sin pantalla pensado para el cuidado familiar, algo muy distinto a lo que Park y Friedman hicieron con Fitbit.

Luffu Link ya está disponible en preventa por 249,99 dólares. La compañía espera que el precio final suba a 299,99 dólares cuando llegue a Estados Unidos a principios de 2027.

Park y Friedman fundaron Fitbit en 2007 y la empresa terminó siendo comprada por Google en 2019. Tras esa etapa, ambos decidieron enfocar su nuevo proyecto en una necesidad distinta, la de las familias que cuidan de un ser querido.

Según explican, la idea de Luffu surgió de su propia experiencia como cuidadores. Se dieron cuenta de que la mayoría de la tecnología de salud está diseñada para una sola persona, aunque el cuidado casi siempre involucra a toda una familia.

La banda no tiene pantalla, pero combina el seguimiento de salud con funciones de seguridad y comunicación. Puede registrar actividad física, sueño y frecuencia cardiaca, además de permitir que el usuario deje notas de voz sobre síntomas, medicación, comidas o estado de ánimo.

Incorpora GPS y conexión LTE propia, sin necesidad de contratar una línea aparte. Gracias a esto, puede compartir la ubicación del usuario y avisar a sus contactos de confianza incluso si el teléfono no está cerca.

Funcionamiento de la pulsera Luffu Omicrono

Con una doble pulsación se puede enviar un aviso de que todo va bien a los familiares seleccionados. La persona que lleva la pulsera también puede pedir ayuda directamente desde el dispositivo con el mismo gesto.

La autonomía anunciada es de hasta cinco días con una sola carga. Luffu Link estará disponible en tres colores, Halo Gold, Onyx Black y Sterling Blue.

La pulsera es solo el primer paso del plan de Luffu. La empresa también ha desarrollado una aplicación móvil que reúne en un mismo lugar la información de salud y seguridad de toda la familia.

Esta app utiliza inteligencia artificial para organizar los datos y detectar patrones relevantes. El objetivo es que los cambios importantes en el estado de un familiar no pasen desapercibidos.

Aplicación de la Luffu Link Luffu Omicrono

Luffu asegura que serán las propias familias quienes decidan qué información se comparte y con quién. La compañía también aclara que la pulsera solo graba audio cuando el usuario mantiene pulsado el botón principal, nunca de forma continua.

Por ahora, la aplicación se encuentra en fase beta pública en Estados Unidos. Luffu espera que esté disponible de forma general para todos los usuarios antes de que termine el año.

La compañía no se va a quedar solo con la pulsera. Ya está trabajando en un dispositivo para el hogar que ayude a coordinar los cuidados entre varias casas de una misma familia.

De momento no se han dado detalles sobre cómo será ni cuándo llegará. Luffu ha prometido que ofrecerá más información sobre este nuevo producto a lo largo de los próximos meses.