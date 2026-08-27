Llega a Aldi una nueva cafetera de cápsulas para preparar varias tazas de café fácilmente en casa: cuesta tan solo 42,99 euros

Para muchos en España, disfrutar de un buen café es un ritual imprescindible que marca el ritmo del día, desde el primer sorbo matutino hasta la pausa de la tarde.

En ese sentido, el supermercado Aldi lanza una nueva cafetera de cápsulas para preparar varias tazas de café fácilmente en casa: cuesta tan solo 42,99 euros.

Se trata de un electrodoméstico práctico, diseñado específicamente para simplificar las rutinas diarias sin renunciar en ningún momento a la mejor calidad.

Con un coste sumamente competitivo, esta máquina promete convertirse en el gran aliado de los consumidores más cafeteros.

Una cafetera compacta y potente

Uno de los grandes atractivos de este dispositivo es su excelente rendimiento técnico. Cuenta con una bomba que alcanza los 20 bares de presión y una potencia total de 1.400 W.

Esta combinación resulta ser la clave fundamental para lograr una extracción perfecta, garantizando siempre una bebida intensa, aromática y coronada por una crema densa.

Además, la comodidad del usuario es un aspecto primordial en su diseño.

La nueva cafetera de cápsulas de Aldi. Aldi Omicrono

Su depósito de agua extraíble ofrece una capacidad de 650 mililitros, un tamaño ideal y muy bien pensado para elaborar diversas bebidas antes de tener que rellenarlo de nuevo.

También incluye una práctica bandeja de goteo ajustable a dos alturas distintas.

El formato compacto de la nueva cafetera de Aldi soluciona el habitual problema de falta de espacio en las encimeras de las cocinas modernas.

Ocupa muy poco lugar y su funcionamiento intuitivo agiliza notablemente los desayunos.

Otro de sus puntos fuertes es su absoluta versatilidad, ya que es totalmente compatible con las cápsulas del sistema Nespresso.

Para complementar este lanzamiento, la marca propia Barissimo ofrece un amplísimo surtido para cada tipo de paladar.

Los clientes pueden adquirir cajas de 16 cápsulas por 3,25 euros o paquetes de 20 unidades de aluminio por 3,65 euros.

La gama abarca desde perfiles muy suaves como el Colombia o el Lungo, hasta opciones de mayor cuerpo como el Ristretto, el Espresso o el Extra Fuerte.

Cuándo y dónde conseguir este producto

Como indica el supermercado en una nota oficial, la cafetera de cápsulas estará a la venta en todos los establecimientos físicos de Aldi en España a partir del sábado 5 de septiembre.

Al tratarse de una novedad de su sección de bazar, estará disponible por tiempo limitado y únicamente hasta agotar existencias.

Quienes deseen renovar su rincón del café de forma económica, tendrán que ser de los primeros en acudir a su tienda más cercana.