Cristal curvado y más delgado: así podría ser el diseño del iPhone más esperado de la década, el del 20º aniversario

A pocos días del nuevo evento de Apple, una filtración nos ofrece la primera imagen aproximada de lo que podría ser el iPhone que Apple lance en 2027. Ese año la compañía cumplirá dos décadas desde que presentó el primer modelo de su teléfono estrella.

El próximo mes Apple tiene previsto celebrar su evento de otoño, donde se espera la llegada del iPhone 18 Pro y 18 Pro Max y también un primer plegable de la marca. Sin embargo, la mirada ya empieza a ponerse en el terminal que marcará ese aniversario tan especial.

El filtrador Yogesh Brar ha publicado en la red social X un par de imágenes que mostrarían distintos ángulos del futuro terminal conmemorativo. En ellas se aprecia un panel frontal con curvatura en los cuatro bordes y una parte trasera de cristal igualmente curvada.

Las imágenes filtradas también muestran una doble cámara trasera colocada en horizontal, un cambio respecto a la disposición vertical que utiliza el iPhone 17. Se trata de un detalle llamativo, aunque no es el único que ha despertado dudas entre quienes siguen de cerca este tipo de filtraciones.

En una de las imágenes no aparece el botón Control de Cámara, un elemento que en los modelos actuales se sitúa en el lateral derecho, algo por debajo del botón de encendido. Su ausencia resulta extraña si se tiene en cuenta que Apple lo introdujo hace relativamente poco y lo ha mantenido en generaciones posteriores.

Recreación del iPhone de 2027 Yogesh Brar Omicrono

La segunda imagen añade más incógnitas, ya que muestra un botón colocado de forma poco habitual en el lateral izquierdo. Tampoco se aprecian ni el control de volumen ni el botón de Acción, dos elementos que sí están presentes en los iPhone actuales.

Estas incoherencias hacen sospechar que las imágenes podrían haberse creado a partir de una descripción básica procedente de fuentes de la cadena de suministro, aunque de momento no existe confirmación oficial al respecto.

Uno de los aspectos que más atención está recibiendo es la cámara delantera. Según estas imágenes, Apple podría abandonar el Dynamic Island y optar por un simple agujero en la pantalla para alojar el sensor frontal.

De confirmarse ese cambio, no queda claro dónde quedarían ubicados los sensores encargados del reconocimiento facial. Es un punto delicado, ya que el Dynamic Island lleva varias generaciones cumpliendo esa función de forma discreta.

Recreación del iPhone de 2027 Yogesh Brar Omicrono

El Dynamic Island se ha convertido en un sello de identidad de los últimos modelos de iPhone, por lo que renunciar a él supondría un giro llamativo en el diseño. Si finalmente Apple decide sustituirlo por un simple agujero en pantalla, estaría adoptando un recurso que los teléfonos Android llevan años utilizando con normalidad.

Quizás estaría bajo la pantalla o, quizás, opte por un TouchID lateral como se especula que tendrá el plegable de la empresa.

Dadas las inconsistencias detectadas en las imágenes, conviene tomar esta información con cierta cautela. Todavía falta más de un año para que se despejen las dudas sobre el aspecto definitivo del terminal conmemorativo.