Apple presenta el M6 y el M5 Ultra, el chip más potente de su historia junto con los nuevos Mac Mini y Mac Studio

Apple ha dado hoy un golpe en la mesa con la presentación de los nuevos M6 y M5 Ultra, sus nuevos chips con los que promete un salto importante en potencia, hasta el punto de presumir de que el M5 Ultra es el modelo más potente que ha lanzado hasta la fecha.

Ambos chips llegan de la mano de nuevos equipos, los nuevos Mac Mini que estarán disponibles con el nuevo M6 y el M5 Pro, dirigidos a usuarios convencionales y los nuevos Mac Studio con M5 Max y el nuevo M5 Ultra para usuarios profesionales y entusiastas.

Pero probablemente, el anuncio del M6 es el más importante de los realizados hoy, porque es el chip que representa un cambio mayor para el usuario medio y un auténtico motivo para actualizar si tenemos un Mac Mini o un iMac.

No en vano, el M6 es el primer procesador de 2 nm de Apple, lo que trae consigo una gran mejora en eficiencia energética, lo que se traduce en mayor potencia por núcleo y un chip que ocupa menos espacio en la placa.

El M6 cuenta con 12 núcleos, dos más que el M5 que sustituye, incluyendo dos "super" núcleos, cuatro núcleos de alto rendimiento y seis núcleos de eficiencia.

Los núcleos "super" son el nuevo tipo de núcleo de máximo rendimiento para tareas de un solo hilo que Apple empezó a usar en el M5 Pro y M5 Max, por lo que el M6 representa un salto notable respecto a la pasada generación.

Apple Mac Mini con el nuevo M6 Apple Omicrono

De hecho, según Apple el M6 ofrece el mejor rendimiento en un solo hilo, y es 1,2 veces más rápido en multitarea que el M5 y nada menos que 2,4 veces más rápido que el M1, por lo que de nuevo, es un buen punto para dar el salto desde un dispositivo viejo. El M6 soporta hasta 32 GB de memoria unificada, con una tasa de 170 GB/s, una subida del 10% respecto al M5.

El M6 también estrena una nueva GPU de 12 núcleos, de nuevo dos más que la del M5, con un Neural Accelerator en cada núcleo para obtener una mejora de rendimiento máximo en IA del 30% respecto a la pasada generación, y 8 veces más rápida que el M1.

La nueva GPU también permite obtener un mejor rendimiento en 3D, tanto para obtener tasas de frames por segundo fluidas en videojuegos como para aplicaciones de diseño 3D.

Nuevo Mac Mini con M6

El M6 será una de las opciones para configurar el nuevo Mac Mini, un dispositivo que ahora se vende como una gran solución para la ejecución de IA, algo que será especialmente importante con la llegada de macOS 27 y la nueva generación de Apple Intelligence y Siri AI, que ejecuta algunas funciones de manera local.

De hecho, el Mac Mini con M6 es 4,8 veces más rápido en procesamiento de 'prompts' en modelos LLM en LM Studio respecto al Mac Mini con M4. También promete el doble de rendimiento en videojuegos como Cyberpunk 2077 y un rendimiento 2,3 veces superior en aplicaciones como Excel.

Apple Mac Mini con el nuevo M6 Apple Omicrono

El Mac Mini con M5 Pro, en cambio, se presenta como un sistema con aspiraciones profesionales al contar con una CPU de 18 núcleos y una GPU de 20 núcleos. Esto le permite ofrecer un gran rendimiento en programas de diseño 3D, efectos especiales y desarrollo de videojuegos.

Todas las versiones del nuevo Mac Mini vienen con soporte de WiFi 7 y Bluetooth 6, además de conexión Ethernet de 2,5 Gb por cable con opción de 10 Gb.

Apple Mac Mini con el nuevo M6 Apple Omicrono

En el frontal hay dos puertos USB-C con soporte de USB 3 y una salida de jack de audio. En la parte trasera encontraremos tres puertos Thunderbolt 4 en el modelo M6 y tres puertos Thunderbolt 5 en el modelo M5 Pro, además de una salida HDMI.

El Mac Mini con M6 está disponible desde 1069 euros, con opción de conseguirlo por 949 euros con el descuento para educación. El Mac Mini con M5 Pro parte de los 2.019 euros (1.899 euros para educación).

Nuevo Mac Studio con M5 Ultra

Por su parte, el M5 Ultra se encuentra en el otro extremo, como lo mejor que Apple puede ofrecer hasta ahora. Eso es porque la compañía ha usado UltraFusion para conectar dos M5 Max de doble matriz y usar una arquitectura cuádruple por primera vez en un producto Apple.

UltraFusion es capaz de aumentar el ancho de banda entre los chips a una tasa de más de 4,4 TB/s y multiplica la densidad de conexión por más de 6 veces.

A efectos prácticos, esto supone que los cuatro chips trabajan como un solo procesador unificado; en otras palabras, es un sistema con nada menos que 36 núcleos, divididos entre 12 supernúcleos y 24 núcleos de rendimiento.

Apple Mac Studio con el nuevo M5 Ultra Apple Omicrono

El resultado es que el M5 Ultra ofrece un rendimiento en un solo hilo hasta 1,25 veces superior, además de un rendimiento multihilo hasta 1,3 veces superior, ambas comparaciones con el M3 Ultra.

De la misma manera, la UltraFusion supone que el M5 Ultra tiene una GPU de hasta 80 núcleos, lo que multiplica la capacidad de rendimiento para IA en 4,5 veces respecto al M3 Ultra. En gráficos 3D, es hasta un 40% más rápido que ese modelo.

El M5 Ultra se puede obtener con hasta 512 GB de memoria unificada con nada menos que 1,2 TB/s de ancho de banda ancha unificada, un 50% más que el M3 Ultra.

El nuevo Mac Studio será el modelo que estrene el M5 Ultra, y este modelo claramente está pensado para una cosa: para el desarrollo y ejecución de modelos de IA. No en vano, Apple lo presenta como el "ordenador de mesa definitivo para IA".

Para demostrar la importancia de la IA en el Mac Studio, Apple cuenta con Core AI, un nuevo entorno para crear, ejecutar e implantar modelos de IA en los chips de la compañía. Esto permite aprovechar la arquitectura de los chips M, incluyendo la memoria unificada, la CPU, la GPU y el Neural Engine para ejecutar los modelos de IA creados con Core AI.

Apple Mac Studio con el nuevo M5 Ultra Apple Omicrono

Estos modelos son capaces de ejecutarse de manera local en el propio dispositivo, sin necesidad de conexión a un servidor externo por internet.

El usuario también cuenta con MLX, el entorno de aprendizaje automático de código abierto de Apple optimizado para sus chips para ejecutar, entrenar y ajustar modelos para una mayor eficiencia en los Mac.

Pero no es solo IA. El Mac Studio con M5 Ultra también está pensado para cineastas, que ahora pueden gradar el color de metraje 8K sin necesidad de compresión en tiempo real, renderizar simulaciones de efectos especiales y mucho más.

El Mac Studio con M5 Ultra parte de los 6.649 euros. Por su parte, el Mac Studio con M5 Max está disponible por 3.029 euros, y Apple lo presenta como un equipo ideal para músicos, fotógrafos, ingenieros de software y diseñadores gracias al elevado rendimiento de la configuración con 18 núcleos (de los cuales 6 son supernúcleos) y un ancho de banda para la memoria de 614 GB/s.