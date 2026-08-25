Apple planearía lanzar el nuevo Mac Mini antes del esperado evento del iPhone 18 Pro, según un conocido analista

El catálogo de ordenadores de Apple se prepara para dar la bienvenida a una relevante actualización, y no, no son los esperados iPhone 18 que se anunciarán en septiembre.

Según las últimas informaciones del conocido analista Mark Gurman en Bloomberg, la compañía planea presentar un nuevo Mac mini en los "próximos días".

La cita se adelantaría al esperado evento del iPhone 18 Pro, previsto probablemente para el miércoles 9 de septiembre, situando a este pequeño sobremesa en el centro de la actualidad tecnológica.

Este lanzamiento guarda, además, un notable peso histórico para la firma.

De confirmarse su presentación antes de que finalice el mes de agosto, el Mac mini se convertirá previsiblemente en el último producto presentado bajo la dirección de Tim Cook, quien dejará oficialmente su cargo como CEO el 1 de septiembre, convirtiéndose en el cierre de una etapa dorada para la empresa.

Actualmente, el Mac mini disponible se puede configurar con chips M4 estándar o M4 Pro de gama alta, entre 16 GB y 48 GB de RAM y hasta 8 TB de almacenamiento.

Sin embargo, el salto generacional plantea incógnitas. De acuerdo con Gurman, Apple ha probado internamente versiones equipadas tanto con el chip M5 como con el M6, aunque aún no está claro qué arquitectura terminará integrando el modelo definitivo.

Mac mini M4 Chema Flores Omicrono

El contexto de mercado que rodea al dispositivo es complejo. El Mac mini ha experimentado una creciente popularidad para el procesamiento de modelos de inteligencia artificial (IA) integrados.

Esta elevada demanda, unida a la actual escasez de chips de memoria, ha provocado severos retrasos en la distribución, situando los plazos de entrega en la tienda online de EEUU entre 4 y 10 semanas, según la configuración.

En el apartado económico, la estrategia también ha sufrido cambios. En mayo, Apple eliminó la opción de 256 GB por 599 dólares, dejando al modelo de 512 GB (799 dólares) como el más accesible.

Sin embargo, a finales de junio reintrodujo la versión de 256 GB al nuevo precio de 799 dólares, tras aumentar los costes de los Mac, iPad, Apple TV, HomePod y Vision Pro.

Un elemento diferenciador en este lanzamiento será su producción.

Tras anunciarse en febrero que Foxconn asumiría el ensamblaje de unidades en Houston, la planta abrió sus puertas este mes con la asistencia de Tim Cook y autoridades locales.

Por ello, se espera que el anuncio haga un hincapié especial en el ensamblaje en suelo estadounidense, en un hito para la fabricación local.