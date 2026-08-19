Un robot ha superado a Usain Bolt en velocidad: nadie esperaba que llegara desde China y en solo tres meses

La conocida empresa de robótica china Unitree ha presentado un nuevo robot humanoide bautizado como Superman. El nombre no es casualidad, porque sus cifras de salto y velocidad superan las de cualquier persona.

La compañía china es una de las más activas del sector a la hora de mostrar públicamente lo que sus máquinas son capaces de hacer. Hace apenas unas horas dio a conocer este nuevo modelo ante medios y seguidores de la marca, que ya tiene sus propios fans.

En el vídeo de presentación, Superman ejecuta un salto vertical sin carrerilla previa. Consigue elevarse más de 2 metros, una distancia equivalente a casi 2,5 veces la longitud de sus propias piernas.

Cada pierna del robot mide 85 centímetros, así que el resultado final resulta especialmente vistoso. El aterrizaje, además, se produce de forma estable y controlada.

En la prueba de velocidad los resultados también son notables. El robot alcanza los 12,66 m/s en un sprint corto.

Esa cifra deja atrás la marca que consiguió Usain Bolt en Berlín en 2009, cuando llegó a los 12,42 m/s. Se trata, eso sí, del récord humano, no de una comparación entre categorías equivalentes.

Según ha explicado Unitree, todo el desarrollo del proyecto, desde el diseño hasta la presentación pública, ha llevado apenas 3 meses. Ese plazo tan ajustado es en sí mismo parte del mensaje que quiere transmitir la empresa.

Con este lanzamiento, la compañía deja claro que domina su cadena de producción y la integración de componentes. Esa capacidad de ensamblaje rápido es una de las ventajas que suelen destacarse en las firmas chinas de robótica.

Superman es, de momento, un prototipo. Todavía se están ajustando aspectos como la estabilidad y la eficiencia energética antes de pensar en cualquier fase comercial.

A diferencia de las líneas H, G y R de la marca, este modelo no está pensado para venderse. Su función es otra: marcar un techo de lo que resulta posible en el sector y funcionar como escaparate tecnológico.

La presentación de Superman llega justo cuando Unitree atraviesa el proceso de fijación de precio previo a su salida a bolsa. No parece una coincidencia que ambos hechos coincidan en el tiempo.

Un robot capaz de superar a un humano en salto y en velocidad resulta un reclamo directo para inversores. Es una manera de mostrar que la empresa trabaja en desarrollos llamativos y con potencial de futuro.

El fenómeno se enmarca, además, en una carrera más amplia entre distintas empresas por liderar el terreno de los robots humanoides. China concentra buena parte de esa carrera, con compañías que compiten por mostrar avances cada pocas semanas.

Robot saltando Unitree Omicrono

En ese contexto, cada nuevo vídeo funciona también como una forma de marketing dirigida tanto al público general como a posibles socios e inversores. Superman encaja perfectamente en esa lógica.

Más allá del interés económico, sigue sin quedar claro para qué serviría un robot con estas capacidades en la práctica. Saltar más alto o correr más rápido que una persona no responde a ninguna necesidad concreta identificada hasta ahora.

Se trata, en realidad, de un experimento realizado en condiciones controladas de laboratorio. Otros avances, como el control fino de las manos o los movimientos delicados, suelen considerarse más relevantes de cara a aplicaciones reales.

Lo verdaderamente útil de esta prueba parece estar en otro lugar. Sirve para comprobar la potencia instantánea de los actuadores, la coordinación del sistema y los límites físicos del propio robot.