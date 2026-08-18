Los esperados AirPods con cámara se han filtrado en un vídeo oficial de Apple que muestra su funcionamiento

Apple ha dejado ver, sin quererlo, uno de sus productos más esperados. Llevamos más de dos años escuchando rumores del desarrollo de unos auriculares de Apple que tienen como principal novedad la inclusión de cámaras.

Un vídeo hallado en la versión candidata de macOS Tahoe 26.7 muestra el funcionamiento real de estos AirPods equipados con un sistema de visión.

En la demostración, un hombre sostiene un libro frente a él para que el sensor lo reconozca.

Una voz en off explica la función mientras ocurre la escena. Así pues, el entorno del usuario se convierte en algo que se puede guardar para consultarlo después.

La tecnología está pensada para trabajar junto a Visual Intelligence. Este sistema de Apple permite identificar objetos, textos y lugares a través de la cámara integrada.

Siri también tendrá un papel central en la experiencia. El asistente podrá responder preguntas sobre lo que rodea al usuario y anotar esa información cuando se le pida.

El vídeo filtrado incluye además un detalle práctico. Si el pelo cubre los auriculares, aparecerá un aviso pidiendo despejar la zona para que la cámara capte bien las imágenes.

Ese mensaje advierte de que, sin una visión clara, la información recogida perderá precisión. Apple parece haber cuidado ese tipo de detalles pensando en el uso diario del accesorio.

El producto ya tiene nombre en clave dentro de la compañía. Se le conoce como B790, una referencia que ya había circulado antes gracias al periodista Mark Gurman.

Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence.



This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeu — Aaron (@aaronp613) August 18, 2026

Gurman había adelantado que estos auriculares podrían llegar antes de lo previsto. Su previsión apuntaba a un lanzamiento tan próximo como el mes de septiembre.

Esa fecha coincidiría con la presentación del iPhone 18 Pro. En el mismo evento se esperan también el iPhone 18 Pro Max y el primer iPhone plegable de la marca.

El hallazgo no es un caso aislado dentro del sistema operativo. macOS Tahoe 26.7 contiene referencias a otros varios productos de Apple que todavía no han visto la luz.

Estos AirPods se enmarcan en una apuesta más amplia de la compañía por los dispositivos con inteligencia artificial. Junto a ellos, Apple trabaja también en unas gafas inteligentes y en un colgante con funciones parecidas.

El accesorio se relaciona directamente con las gamas AirPods 4 y AirPods Pro 3. Ambas familias ya cuentan con guías de compra propias que ahora tendrán que actualizarse con esta novedad.

El propio diseño físico se mantendría muy cercano al de los modelos actuales. Se espera que los nuevos auriculares conserven una silueta similar a la de los AirPods Pro 3, con las cámaras integradas de forma discreta.

Ese planteamiento busca que el usuario no note apenas diferencias al llevarlos puestos. La novedad estaría, sobre todo, en lo que el accesorio es capaz de percibir y procesar mientras permanece en las orejas.

Si las previsiones se cumplen, faltan pocas semanas para conocer los detalles finales. El calendario de otoño de Apple suele despejar este tipo de incógnitas en cuestión de días.