Xiaomi lanza dos nuevos proyectores baratos capaces de enfocar solos y que se pueden usar en cualquier pared

Xiaomi ha ampliado su catálogo de proyectores en China con dos modelos nuevos. Son los Redmi Projector 5 y del Redmi Projector 5 Pro, dos propuestas pensadas para el hogar que apuestan por la instalación automática y los precios reducidos.

Ambos dispositivos comparten filosofía de diseño y resolución nativa 1080p.

Sin embargo, sus prestaciones internas y su rendimiento lumínico los colocan en escalones distintos dentro de la propia gama Redmi.

Redmi Projector 5, la opción de entrada

El Redmi Projector 5 llega como el modelo más accesible de los dos. Su precio de salida es de 999 yuanes, unos 150 dólares al cambio, y ya está disponible a través de Xiaomi Youpin y JD.com.

Este proyector incorpora un soporte gimbal metálico con giro de 360 grados. Gracias a él, el usuario puede proyectar tanto en paredes como en techos sin necesidad de moverlo de sitio.

Redmi Projector 5 Xiaomi Omicrono

Su carcasa blanca con acabado texturizado esconde un motor óptico sellado. Este sistema evita la acumulación de polvo en el interior y alarga la vida útil del componente óptico.

En el apartado de imagen, ofrece resolución nativa 1080p con una ratio de proyección de 1.2:1. Permite generar una imagen de hasta 120 pulgadas y alcanza los 400 lúmenes CVIA de brillo.

Cuenta además con la certificación SGS de baja luz azul. Esta característica busca reducir la fatiga visual durante sesiones de visionado largas.

Para simplificar el uso diario, el Redmi Projector 5 incluye un sensor ToF que se encarga del enfoque automático y de la corrección de la distorsión trapezoidal. El sistema reajusta la imagen en cuestión de segundos si el proyector cambia de posición y admite hasta 20 grados de proyección lateral.

Por dentro monta un procesador MediaTek de la serie MT9, acompañado de 1GB de RAM y 32GB de almacenamiento. Incluye también un mando por voz con Bluetooth compatible con búsquedas habladas.

En cuanto a conectividad, dispone de Wi-Fi de doble banda y proyección inalámbrica desde móviles y ordenadores. También se integra con Xiaomi HyperConnect, lo que permite crear automatizaciones junto a otros dispositivos del hogar inteligente de la marca.

Redmi Projector 5 Pro, más brillo y mejor sonido

El hermano mayor, el Redmi Projector 5 Pro, sube el precio hasta los 1.899 yuanes, alrededor de 280 dólares. A cambio, mejora prácticamente todas las especificaciones del modelo base.

Mantiene la resolución 1080p y la posibilidad de proyectar hasta 120 pulgadas, pero eleva el brillo hasta los 1.000 lúmenes CVIA. Además suma compatibilidad con HDR10 para mejorar el contraste de la imagen.

Redmi Projector 5 Pro Xiaomi Omicrono

Su motor óptico también es sellado, aunque en este caso Xiaomi asegura que la lente totalmente de cristal mejora la nitidez en un 10% respecto al modelo anterior de la gama. El diseño exterior cambia a un tono blanco y gris combinado con un panel frontal de tela.

Uno de los añadidos más llamativos es la tasa de refresco de 120Hz, acompañada de una latencia de 5 milisegundos y compensación de movimiento MEMC. Estas cifras están orientadas a quienes vean deporte o jueguen desde el proyector, ya que reducen el desenfoque en escenas rápidas.

El sistema de instalación automática se apoya en un sensor ToF, una cámara de alta definición y algoritmos de inteligencia artificial. Con ellos, el proyector corrige la distorsión, enfoca, evita obstáculos y alinea la imagen sin intervención manual, además de adaptar el color según el tono de la pared.

El gimbal integrado llega hasta los 150 grados de ajuste vertical y admite 30 grados de corrección lateral. Por dentro incorpora un chip MediaTek MT9660, con 2GB de RAM y 64GB de almacenamiento, además de un sistema de refrigeración de doble circuito que mantiene el ruido en 28 decibelios.

El sonido corre a cargo de dos altavoces de 10W, un radiador de graves pasivo y un amplificador digital compatible con Dolby Audio. En los puertos destaca un HDMI eARC basado en el estándar HDMI 2.1, capaz de recibir señal 4K y sacar salida 1080p a 120Hz, junto a un puerto USB 2.0 y una toma de auriculares de 3,5mm.

Al igual que el modelo estándar, cuenta con Wi-Fi 6 de doble banda, proyección inalámbrica y el asistente de voz XiaoAI para controlar contenidos y el hogar conectado.

Dos proyectores para públicos distintos

La diferencia de precio entre ambos modelos ronda los 130 dólares, algo que se traduce en un salto notable de prestaciones. Quien busque un primer proyector económico y sencillo encontrará en el Redmi Projector 5 una opción suficiente para el día a día.

En cambio, quien quiera más brillo, mejor sonido y una experiencia más fluida con contenido en movimiento tiene en el Redmi Projector 5 Pro la alternativa más completa. Por ahora, Xiaomi no ha confirmado si alguno de los dos modelos llegará a mercados fuera de China.