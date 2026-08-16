Xiaomi lanza una nueva maquinilla de afeitar compacta y de metal que puedes limpiar metiéndola en el agua

Xiaomi ha ampliado su catálogo de cuidado personal con un nuevo dispositivo pensado para quienes buscan practicidad en el día a día. Se trata de la Mijia Portable Electric Shaver Pro, que ya está disponible en la plataforma Youpin de la marca.

El nuevo modelo apuesta por un diseño compacto y varias mejoras respecto a las afeitadoras tradicionales de plástico. Está fabricado con una carcasa de aleación metálica unibody, lo que le otorga un tacto más premium y resistente.

El dispositivo llega en tres acabados distintos: dorado satinado, plateado y gris medianoche. Su tamaño reducido la convierte en una opción cómoda tanto para el uso diario en casa como para llevarla de viaje.

Uno de los aspectos más destacados es su sistema de bloqueo envolvente para el afeitado, que combina una lámina corrugada de doble anillo con cuchillas de acero inoxidable. Según Xiaomi, esta estructura ayuda a atrapar más vello y reduce los atascos durante el uso.

El resultado, según la compañía, es un afeitado más suave y cómodo incluso en zonas complicadas del rostro. Además, la afeitadora cuenta con certificación IPX8, lo que permite sumergirla por completo en agua sin ningún tipo de problema.

Esto facilita su limpieza bajo el grifo y también su uso en la ducha, algo que muchos usuarios valoran especialmente. La resistencia al agua es uno de los puntos fuertes que Xiaomi ha querido remarcar en esta presentación.

Otra de las novedades es la incorporación de un sensor de contacto que activa las cuchillas de forma automática al tocar la piel. Cuando se retira el dispositivo del rostro, el mecanismo se detiene de manera instantánea.

Nueva afeitadora de Xiaomi Xiaomi Omicrono

Este sistema no solo simplifica el manejo del aparato, sino que también contribuye a alargar la vida de la batería al evitar un funcionamiento innecesario. Es un detalle pensado para quienes buscan comodidad sin complicaciones añadidas.

Precisamente la batería es otro de los grandes atractivos de este lanzamiento. Xiaomi asegura que el dispositivo puede funcionar hasta 60 días con una sola carga completa, dependiendo del uso que se le dé.

Además, la afeitadora permite cargarse y utilizarse al mismo tiempo, algo útil para quienes no quieren depender de tener siempre la batería al máximo. Esta característica añade flexibilidad al uso diario del producto.

En cuanto al precio, la Mijia Portable Electric Shaver Pro tiene un coste habitual de 349 yuanes, unos 45 euros al cambio. Sin embargo, Xiaomi ha lanzado una oferta de presentación que rebaja el precio hasta los 38 euros al cambio.

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Como es habitual, no se ha confirmado todavía si el modelo llegará a otros mercados internacionales.

Xiaomi mantiene así su estrategia habitual dentro del ecosistema Youpin, que consiste en ofrecer accesorios funcionales y bien diseñados a precios asequibles. Esta filosofía ha convertido a la marca en una referencia dentro del segmento de productos para el hogar y el cuidado personal.

Con materiales resistentes, un sistema de activación inteligente, una buena resistencia al agua y una autonomía muy prolongada, este lanzamiento apunta a convertirse en una alternativa interesante como afeitadora secundaria o de viaje. La compañía continúa así reforzando su presencia en un sector cada vez más competitivo.