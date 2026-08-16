Philips recupera los 80: lanza un nuevo radiocasete con Bluetooth integrado para hacer streaming de música

Vivimos en una era de nostalgia por los 80 y los 90, y el nuevo dispositivo de Philips lo demuestra muy bien, recuperando la familia de productos Moving Sound, encabezada por el nuevo altavoz inalámbrico The Roller.

También conocido con el nombre MS60, este dispositivo rescata la estética de los radiocasetes y otros reproductores portátiles que dominaron la cultura urbana durante la década de los 80.

Por supuesto, el Roller original reproducía cintas de casete, y aunque esas también están volviendo, Philips ha optado por celebrar su historia renovando el dispositivo y metiéndole la última tecnología, convirtiéndolo en un altavoz portátil Bluetooth.

Por lo tanto, el diseño es el aspecto más llamativo de este dispositivo y lo que realmente lo diferencia de otros altavoces Bluetooth disponibles en el mercado. Ya sea en su color amarillo cantoso o en el color negro más comedido, va a llamar la atención.

Estas líneas estéticas fueron abandonadas por el sector del audio hace más de 30 años, pero ahora han vuelto con detalles muy graciosos como los botones superiores que ya no abren el dispositivo para sacar la cinta sino que permiten acceder a las nuevas funciones.

Y es que en el lugar en el que normalmente veríamos la cinta avanzar ahora se encuentra una pantalla a color basada en tecnología IPS que muestra animaciones de casetes girando, discos de vinilo o ecualizadores durante la reproducción de música.

Philips The Roller Philips Omicrono

Otro detalle estético nuevo son los anillos de luz LED que rodean las bocinas y cuyos efectos se sincronizan con el ritmo del sonido que se está reproduciendo, con varios modos de iluminación preconfigurados y accesibles desde los botones superiores.

Continuando con los altavoces, consiste en un sistema estéreo con dos altavoces de graves de 3,5 pulgadas, dos altavoces 'tweeters' para agudos de 1 pulgada y 2 radiadores pasivos situados en los laterales para intensificar las frecuencias bajas.

La potencia nominal del conjunto alcanza los 60 W RMS, con picos de potencia máxima de hasta 120 W con un rango de respuesta de frecuencia entre 50 Hz y los 20.000 Hz.

Para aprovechar la apuesta por los graves que claramente ha tenido Philips diseñando este producto, podemos activar la función Moving Sound Bass+ que sostiene el impacto de los graves y la claridad de la voz sin distorsión.

Philips The Roller Philips Omicrono

Ya que no podemos meter una cinta, la manera en la que podemos escuchar música en este dispositivo es conectándolo de manera inalámbrica con nuestro smartphone u ordenador portátil como cualquier otro altavoz portátil.

Para ello cuenta con el protocolo Bluetooth 6.0 que permite vincular 2 dispositivos emisores de forma simultánea a través de la función multipunto, además de evitar cortes o degradación en la señal hasta una distancia máxima de 20 metros.

El reproductor también admite la tecnología Auracast con el códec LC3, por lo que podemos coordinarlo con una red de altavoces compatibles para reproducir la misma música en todos. Aparte, también dispone de un puerto USB-C para conectar un dispositivo por cable.

Philips afirma que la batería de 5.200 mAh permite una reproducción continuada de 24 horas, requiriendo 3 horas para una recarga completa, aunque podemos obtener hasta tres horas y media de reproducción con solo 15 minutos conectado a la red eléctrica.

Una función muy interesante es la posibilidad de usar el altavoz como una batería externa, como por ejemplo, para recargar nuestro móvil o tablet. También destaca la certificación IP67 de protección al polvo y el agua, soportando la inmersión en hasta 1 metro de profundidad.

The Roller ya está disponible en España con un precio de 179,99 euros en sus dos versiones, y Philips ofrece de regalo unos auriculares The Ringo que también recuperan el estilo clásico.