Xiaomi lanza una máquina de hielo portátil rápida y muy barata que incluso se puede enchufar en el coche

Xiaomi ha sumado un nuevo electrodoméstico a su catálogo en China. Se trata de una máquina de hielo de sobremesa pensada para cocinas pequeñas y espacios reducidos.

El dispositivo ya está disponible en la plataforma de financiación colectiva Xiaomi Youpin por 359 yuanes, unos 50 euros al cambio y empezará a venderse el 17 de agosto.

La firma china apuesta así por un electrodoméstico compacto que promete hielo listo en pocos minutos. El objetivo es cubrir un hueco que hasta ahora ocupaban modelos más grandes y menos versátiles.

La máquina mide 290 x 260 x 210 milímetros y pesa 6,1 kilogramos. Su base ocupa aproximadamente lo mismo que una hoja de papel A4.

Esta compacidad la hace apta tanto para una encimera doméstica como para una oficina o una pequeña barra. Funciona con una potencia nominal de 110 W, lo que permite alimentarla incluso con un coche.

Cada ciclo produce 8 cubitos y el usuario puede elegir entre dos ajustes disponibles. El modo Hielo Rápido completa una tanda en un margen de 6 a 8 minutos.

El modo Hielo Estándar tarda más tiempo en completarse que el anterior. A cambio, entrega cubitos de mayor tamaño y más transparentes.

Según explica Xiaomi, el proceso de congelación reduce las burbujas de aire y las impurezas del hielo. Esto da como resultado cubitos más densos que tardan cerca de siete minutos en derretirse por completo en 300 mililitros de agua.

Esa lentitud para diluirse resulta útil en bebidas como el café frío, los cócteles o el whisky. En esas preparaciones, un hielo que se derrite despacio evita que la bebida pierda intensidad demasiado rápido.

Máquina de hielo de Xiaomi Xiaomi Omicrono

El interior incorpora un depósito de agua de 1 litro y un cestillo extraíble de 0,75 litros para el hielo. Ese cestillo puede almacenar entre 64 y 80 cubitos a la vez.

Si funciona de manera continua durante 24 horas, la máquina puede llegar a producir hasta 13 kilogramos de hielo. Utiliza refrigerante R600a y está pensada para trabajar con agua purificada o filtrada.

Xiaomi ha incluido una lámpara ultravioleta integrada para la desinfección del aparato. También cuenta con un modo de autolimpieza pensado para simplificar el mantenimiento diario.

Para activarlo basta con mantener pulsados los botones de fabricación de hielo y de programación durante 3 segundos. El ciclo dura 5 minutos y, al terminar, el agua puede vaciarse a través de un tapón lateral.

El control se realiza mediante indicadores LED que muestran el nivel de agua, el estado de la luz ultravioleta y el modo de hielo activo. La interfaz evita menús complejos y apuesta por la simplicidad de uso.

La máquina también incorpora una función de programación que permite retrasar la fabricación de hielo 3, 5 u 8 horas. Así, el cestillo puede estar lleno justo a la hora en que se necesite.

El aparato incluye además una ventana transparente en la tapa superior. Gracias a ella es posible comprobar el nivel de hielo disponible sin necesidad de abrir la máquina.

Junto al cuerpo principal hay un compartimento específico para guardar la cuchara de servir que se incluye de serie. De esta forma, el accesorio no se pierde ni ocupa espacio adicional en la cocina.

Máquina de hielo de Xiaomi Xiaomi Omicrono

Xiaomi no ha detallado todavía si el producto llegará a mercados fuera de China.

Con este tipo de lanzamientos, Xiaomi sigue ampliando su ecosistema de pequeños electrodomésticos bajo la marca Mijia. La máquina de hielo se suma así a una familia de productos que prioriza el tamaño reducido y la facilidad de uso en el hogar.