Esta impresora 3D es capaz de fabricar piezas en titanio desde casa sin planos gracias a la inteligencia artificial

InfiMaker acaba de lanzar en Kickstarter su primer producto, una fresadora CNC de escritorio con 5 ejes simultáneos. La empresa, con sede en Hong Kong, presenta el K1 como una máquina de nivel industrial pensada para talleres pequeños y creadores individuales.

El K1 destaca por su capacidad de mecanizado simultáneo en cinco ejes mediante un sistema que la marca llama RTCP. Esto permite trabajar todas las caras de una pieza en una sola fijación, sin necesidad de voltear o volver a montar el material.

Según InfiMaker, esta forma de trabajar elimina los errores de alineación típicos del volteo manual. También reduce el número de configuraciones necesarias para terminar una pieza compleja, algo que en máquinas más simples exige varias operaciones separadas.

La precisión anunciada es de 0,01 milímetros, con una velocidad de husillo de hasta 20.000 revoluciones por minuto y una potencia de 1.500 W. El volumen de trabajo en modo cinco ejes alcanza los 120 por 120 por 120 milímetros, una cifra que la marca describe como la mayor de su categoría en formato de escritorio.

Uno de los elementos más comentados del proyecto es su flujo de trabajo asistido por inteligencia artificial. El software InfiStudio permite generar un modelo 3D a partir de una descripción de texto o una fotografía de referencia, sin necesidad de experiencia previa en diseño asistido por ordenador.

A partir de ese modelo, el sistema calcula automáticamente las trayectorias de corte y las simula antes de enviarlas a la máquina. El proceso también admite archivos ya creados en programas como Fusion 360, UG NX, PowerMill o Mastercam, sin necesidad de un postprocesador adicional.

El K1 incorpora un cambiador automático de herramientas con 6 posiciones y una sonda de rubí integrada para localizar el punto cero de forma inalámbrica. Este sistema permite alternar entre desbaste, acabado, taladrado, roscado o grabado dentro del mismo trabajo, sin intervención manual.

La máquina admite una amplia variedad de materiales, desde titanio y acero inoxidable hasta madera, cera de joyería, acrílico o resina. La marca calcula que esta combinación cubre alrededor del 98% de los materiales que un usuario típico querría cortar.

Para el corte de metales duros, el K1 incluye un sistema de refrigeración de alta presión llamado InfiFlow, disponible como opción en algunas recompensas. Según la ficha técnica, este sistema puede alargar entre un 30% y un 50% la vida útil de las herramientas de corte.

Pese a su potencia, InfiMaker asegura que el ruido de la máquina se mantiene por debajo de los 70 dB en condiciones normales de mecanizado. La carcasa cerrada con puerta electrónica de seguridad contiene además el polvo y las virutas dentro del área de trabajo.

La puerta se bloquea automáticamente durante el proceso, se detiene si se abre y solo se libera cuando es seguro hacerlo. Un panel táctil integrado permite controlar la máquina sin necesidad de escribir código G ni manejar botones físicos independientes.

InfiMaker K1 InfiMaker Omicrono

Las recompensas de la campaña parten de 5.199 dólares para el kit básico con precio de lanzamiento anticipado, frente a un precio de venta al público anunciado de 8.599 dólares. Existen paquetes superiores que añaden materiales avanzados, brocas de titanio y el sistema de refrigeración InfiFlow, con precios que llegan hasta los 5.999 dólares en su versión más completa.

El equipo detrás del proyecto está formado por ingenieros con experiencia previa en DJI. La empresa afirma haber completado la validación funcional de sus sistemas principales y contar con una capacidad de producción mensual de 3.000 unidades en su planta de Shenzhen.

La entrega de las primeras unidades está prevista para diciembre de 2026, con 12 meses de garantía limitada desde la fecha de recepción confirmada. Como en cualquier campaña de financiación colectiva, el cumplimiento de estos plazos depende de que la fabricación y la logística internacional avancen sin contratiempos.