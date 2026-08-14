Estados Unidos acaba de declarar la guerra a los drones de China con un arancel de hasta el 100% de su coste

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto nuevos aranceles a los drones y a sus componentes. La medida busca reducir la dependencia de empresas estadounidenses, cuerpos policiales y gobiernos locales de la tecnología china.

La Casa Blanca ha anunciado un arancel del 100% para los drones considerados "especialmente sensibles" para la seguridad nacional. En ese grupo se incluyen los aparatos que superan los 25 kilogramos o que cuentan con capacidad de imagen térmica.

Para el resto de drones, aquellos con un peso máximo de despegue de 25 kilogramos, el gravamen será del 25%. Se trata del último paso de la administración Trump contra la tecnología china en este sector.

En diciembre, la Comisión Federal de Comunicaciones ya había prohibido la importación de drones chinos. Lo hizo negando la aprobación de comunicaciones inalámbricas a los aparatos procedentes de países considerados adversarios.

Craig Singleton, experto en competencia tecnológica entre Estados Unidos y China, ha calificado la decisión como un paso importante. Según explicó, el anuncio va a transformar por completo el mercado comercial del sector.

Singleton, de la Fundación para la Defensa de las Democracias, señaló que clientes comerciales y gubernamentales tendrán que dar un giro inmediato. Ese cambio implicará recurrir a proveedores estadounidenses o de países aliados, aunque resulten más caros.

El experto apuntó que el objetivo real sigue siendo China, aunque la medida está pensada para frenar el llamado blanqueo de la cadena de suministro. Explicó que hasta ahora existía una vía indirecta que permitía sortear las restricciones previas.

Esa vía consistía en que empresas estadounidenses compraran millones de componentes chinos, como motores, rotores y estructuras. Después, esos componentes se ensamblaban dentro de Estados Unidos para evitar las restricciones sobre el producto final.

La Casa Blanca también acusó el jueves a más de 40 países de ayudar a China a esquivar los aranceles estadounidenses. Según el Gobierno, esos países estarían sirviendo de ruta para redirigir productos chinos hacia territorio estadounidense.

AR-1, dron con arma DronesVision Omicrono

No todos los países recibirán el mismo trato en este nuevo esquema arancelario. Los drones procedentes de aliados como Japón, Liechtenstein, Corea del Sur, Suiza, Taiwán y la Unión Europea afrontarán un arancel reducido del 15%.

La tecnología procedente del Reino Unido tendrá un trato aún más favorable, con un gravamen del 10%. Esta diferencia busca premiar a los socios considerados de confianza frente a los proveedores chinos.

Trump aseguró que una investigación del Departamento de Comercio concluyó que los drones son esenciales para la seguridad nacional y económica del país. El mandatario los definió como una tecnología clave en los conflictos armados actuales.

Según el propio Trump, estos aparatos resultan fundamentales para las operaciones militares presentes y futuras de Estados Unidos. La importancia de los drones en el campo de batalla ha crecido de forma notable en los últimos años.

Ucrania ha sido uno de los ejemplos más claros de este cambio, al emplear vehículos aéreos no tripulados de manera muy eficaz. Los ha utilizado en su esfuerzo continuado por repeler el avance de las fuerzas rusas.

La orden firmada el jueves autoriza además al Departamento de Comercio a poner en marcha un programa de relocalización industrial. Su objetivo es apoyar a las empresas que inviertan en la fabricación de drones o de sus componentes dentro del país.

La proclamación de Trump está dirigida a China, aunque el texto evita nombrar directamente al país asiático. El anuncio llega apenas 6 semanas antes de la esperada visita a Washington del presidente chino, Xi Jinping.

China, por su parte, endureció este mes los controles sobre sus propias exportaciones de drones hacia Estados Unidos. La medida llegó como respuesta directa a las restricciones impuestas por Washington sobre la tecnología china.

Pekín indicó que las exportaciones a Estados Unidos de drones, componentes clave y tecnologías relacionadas pasarán ahora por una revisión caso por caso. La decisión añade tensión a una relación comercial ya marcada por los desencuentros tecnológicos.

La administración Trump ha evitado hasta ahora aplicar controles a la exportación tan estrictos como los que impuso la administración Biden contra China. Aun así, organismos como la Comisión Federal de Comunicaciones han ido tomando medidas discretas dirigidas contra Pekín.