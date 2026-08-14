Los fabricantes de móviles coinciden: cargarlo solamente hasta el 80% es bueno para cuidar la salud de la batería

Durante años se ha repetido el mismo consejo entre los usuarios de smartphones. Cargar el teléfono hasta que la pantalla marque un rotundo 100% parecía la única forma correcta de hacerlo.

Sin embargo, esa costumbre ya no cuenta con el respaldo de la industria. Apple, Samsung y Google coinciden en un mensaje distinto: frenar la carga en torno al 80% alarga la vida útil de la batería.

El motivo tiene que ver con la química interna de las celdas de iones de litio. Estas baterías sufren más estrés cuanto más se acercan a sus extremos, ya sea el 0% o el 100%.

Mantener el nivel de energía dentro de un rango intermedio reduce ese desgaste. Por eso, cada vez más marcas incorporan de fábrica herramientas que limitan automáticamente la carga máxima.

Apple fue una de las primeras en dar este paso con su función de Carga Optimizada. El sistema aprende los hábitos de uso del propietario del iPhone y retrasa el tramo final de la carga hasta el momento en que realmente se necesitará el móvil.

De esta forma, el dispositivo pasa menos horas al 100%, que es precisamente el estado que más fatiga genera en la batería. Apple explica que mantener la carga entre el 20% y el 80% reduce el estrés de las celdas y prolonga su vida útil.

Samsung ha optado por un enfoque más directo con su función Protección de Batería. Esta opción, disponible en los ajustes del sistema, permite fijar un tope de carga de hasta el 85% y bloquea la entrada de energía a partir de ese punto.

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La propia compañía surcoreana asegura que gracias a este sistema la sobrecarga no tendrá un efecto negativo en la vida útil de la batería. Es una forma de dejar en manos del usuario una decisión que antes dependía solo de la fuerza de voluntad.

Google sigue la misma línea en sus teléfonos Pixel más recientes. Algunos modelos incluyen ya una función que limita la carga al 80% de serie, con el objetivo declarado de ayudar a prolongar la salud de la batería.

Otros fabricantes como Huawei, Xiaomi, Realme, OPPO o Sony han sumado opciones similares en sus capas de software. En muchos casos aparecen bajo nombres como Cuidado de la Batería o Proteger la Batería, y suelen fijar el límite entre el 80% y el 85%.

El consenso entre todas estas marcas apunta en la misma dirección. Las cargas frecuentes y parciales resultan mucho menos dañinas que las cargas completas y esporádicas.

Esto rompe con una creencia muy extendida durante la etapa de las baterías de níquel, cuando sí convenía agotarlas del todo antes de recargarlas. Las celdas de litio actuales funcionan de manera completamente distinta y no necesitan ese vaciado total.

De hecho, dejar que el móvil llegue habitualmente al 0% acelera el deterioro de la capacidad total de la batería. Lo mismo ocurre si el terminal permanece muchas horas seguidas enchufado una vez alcanzado el 100%.

La recomendación práctica que se repite en las webs de soporte de estas marcas es sencilla. Conectar el cargador cuando el nivel ronda el 20% y desconectarlo entre el 80% y el 85%, siempre que las circunstancias lo permitan.

Por supuesto, hay situaciones en las que llegar al 100% es razonable, como antes de un viaje largo o una jornada sin acceso a un enchufe. Ninguna marca sugiere renunciar por completo a la carga completa, sino evitar que se convierta en la norma diaria.

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El calor es otro factor que estas compañías señalan como enemigo directo de la batería. Cargar el móvil mientras se usa de forma intensiva, o dejarlo expuesto al sol, incrementa la temperatura de las celdas y acelera su degradación.

Por eso, junto al consejo del 80%, tanto Apple como Samsung insisten en usar cargadores originales o certificados. Un accesorio de baja calidad puede generar picos de corriente que dañan la batería a largo plazo.

Activar estas funciones suele ser sencillo desde los ajustes de batería de cada teléfono. En iOS aparece dentro del apartado de batería, mientras que en Android depende del fabricante, aunque casi siempre se encuentra en el mismo menú.