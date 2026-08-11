Que los iPhone 18 iban a ser más caros ya se sabía, pero parece que el aumento de precio será peor de lo esperado

Faltan pocas semanas para la presentación de los nuevos iPhone. El modelo estrella, si no hay cambios de última hora, será el iPhone Ultra, el primer plegable de la compañía. Y se espera que tenga un precio muy alto.

El problema es que el resto de modelos también van a ver subidos sus precios, porque los móviles han sido los únicos dispositivos que Apple no ha aumentado de precio este año por culpa de la crisis de componentes.

Pese a que esto ya se daba por descontado, las últimas filtraciones apuntan a un encarecimiento notable respecto al modelo actual.

Según el filtrador de Weibo conocido como Instant Digitals, el iPhone 18 Pro partiría de 9.999 yuanes en China, lo que equivale aproximadamente a 1.482 dólares. Esa cifra supone un aumento de 1.000 yuanes frente a los 8.999 yuanes del iPhone 17 Pro, unos 1.334 dólares al cambio.

Como referencia, conviene recordar que el iPhone 17 Pro se vende actualmente en Estados Unidos por 1.099 dólares. Los precios en China suelen ser más altos debido a los impuestos, que en el precio de los Estados Unidos no se incluye ya que se añade más tarde, al pagar.

Un incremento de mil yuanes, unos 148 dólares aproximadamente, sugeriría una subida más moderada que la que habían anticipado otros informes anteriores. Aun así, conviene no confiar demasiado en esta estimación concreta, ya que existe otro análisis que dibuja un panorama bastante más negativo.

La consultora TrendForce ha señalado que el coste de fabricación del iPhone 18 Pro, medido a través de su lista de materiales o BOM, podría dispararse hasta un 40%. Ese concepto engloba el coste total de todos los componentes y piezas necesarios para montar el dispositivo.

Aumento de costes de fabricación de los iPhone 18 TrendForce Omicrono

Si Apple decidiera trasladar íntegramente ese incremento al precio final para mantener sus márgenes de beneficio habituales, el precio de venta podría llegar hasta los 1.539 dólares. Se trataría de una subida considerable respecto a la generación anterior.

Mirando el conjunto de filtraciones, parece cada vez más claro que una subida de precio es prácticamente inevitable. Apple ya ha dado señales de este movimiento al encarecer otros productos de su catálogo en los últimos meses.

De hecho, la compañía podría incluso subir el precio del propio iPhone 17 Pro antes de que llegue el nuevo modelo estrella. Esta estrategia serviría para suavizar el contraste de precios entre generaciones cuando se presente el sucesor.

El analista Jeff Pu, de GF Securities, había calculado previamente un incremento superior a los 250 dólares para los modelos Pro de esta generación. Su previsión coincide con la tendencia alcista que reflejan el resto de fuentes consultadas.

Uno de los factores que más está presionando los costes es la subida generalizada de los precios de la memoria. Se espera que este componente continúe encareciéndose a lo largo de todo el ciclo de vida del iPhone 18 Pro.

Ante ese escenario, Apple tendría motivos para construir un colchón de precio desde el lanzamiento. De esta forma evitaría asumir pérdidas más adelante si el coste de los materiales sigue subiendo tras la puesta a la venta.

Todo apunta a que el debate sobre el precio del iPhone 18 Pro seguirá muy presente en las próximas semanas.

Lo que sí parece cada vez más consolidado es la tendencia de fondo. Ya sea por el encarecimiento de la memoria o por el coste general de fabricación, todo indica que el próximo iPhone Pro no será precisamente más barato que su antecesor.