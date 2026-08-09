Xiaomi lanza su nueva lavadora en España, un 30% más eficiente en el uso de la luz y por menos de 450 euros

La estrategia de Xiaomi de expandirse por los hogares españoles está cobrando efecto, con el lanzamiento de nuevos electrodomésticos inteligentes capaces de conectarse con su plataforma Xiaomi Home.

Ahora le toca el turno a la lavadora Mijia Front Load Washer 8 kg y a la lavasecadora Mijia Front Load Washer Dryer 8 kg, que como su nombre indican, son muy parecidas con la diferencia de que el segundo modelo también tiene funciones de secadora.

Estamos ante un paso más en la limpieza eficiente de la ropa, tanto en el sentido del gasto de agua y detergente, como en el gasto de luz; de hecho, Xiaomi presume de que estos electrodomésticos son un 30% más eficientes energéticamente que la Clase A.

En otras palabras, gastan tan poca electricidad que el estándar actual de eficiencia energética usado en la Unión Europea se queda corto, y eso lo vamos a notar en la factura de la luz y del agua.

Lo mejor es que Xiaomi promete que esto no se ha conseguido sacrificando eficiencia en la limpieza. De hecho, estos modelos presumen de un lavado de triple acción, que empieza con el remojo y flujo de agua de baja fricción que simula el lavado a mano para desprender la suciedad.

A continuación, el flujo de agua fuerte penetra en las fibras para descomponer las manchas, y por último, un flujo de aclarado similar a las olas ayuda a eliminar los residuos pendientes.

La nueva lavadora de Xiaomi es un 30% más eficiente que la Clase A Xiaomi Omicrono

El botón Steam integrado en la consola es otra característica llamativa. Al activarlo en cualquier programa de lavado, la lavadora usa vapor a alta temperatura que penetra en los tejidos y es capaz de eliminar el 99,99% de las bacterias, lo que a su vez acaba con los malos olores.

El mencionado panel de control es táctil y a color, por lo que es fácil distinguir entre los diferentes modos y programas para activar el más apropiado en cada momento; estos modelos cuentan con más de 27 programas, incluyendo los dedicados a la ropa del bebé y a la ropa interior.

Otro programa llamativo es el de lavado rápido diario, que dura apenas 15 minutos y que permite refrescar la ropa que necesitamos diariamente o por una emergencia. Otra opción es simplemente activar el modo Smart, que usa IA para detectar el peso de la colada para optimizar el uso de agua y la duración del ciclo.

Las nuevas lavadoras de Xiaomi se conectan con el móvil Xiaomi Omicrono

Y si no podemos estar pendientes de la colada y la hemos dejado en la lavadora más de 30 minutos después de terminar el ciclo, el sistema automáticamente activará un programa de centrifugado para refrescar la ropa.

Estos nuevos modelos de lavadora y lavasecadora son compatibles con Xiaomi HyperOS Connect y se conectan con la app Xiaomi Home en el móvil, desde la que podemos activar programas en remoto y acceder a un experto inteligente que recomienda programas según nuestros hábitos de uso.

La lavadora Mijia Front Load Washer 8 kg ya está disponible en España por 449 euros, mientras que la lavasecadora Mijia Front Load Washer Dryer 8 kg tiene un precio de 559 euros, pero está disponible con descuento de lanzamiento por 479 euros.