El nuevo reloj de Casio copia al F-91W pero cuenta tus pasos sin que te des cuenta y se puede conectar al móvil por bluetooth

Casio ha presentado el F-B100W-1B, un modelo digital que llegará al mercado japonés este mismo agosto de 2026. Su precio de venta recomendado es de 8.800 yenes, unos 50 euros al cambio.

El nuevo reloj pertenece a la línea CASIO Collection STANDARD. Se trata de una pieza pensada para quienes buscan un diseño clásico con algunas funciones actuales añadidas.

La firma japonesa ha optado por mantener la estética que hizo famosa a la marca en los años ochenta. La caja cuadrada y la gran pantalla digital recuerdan directamente al histórico F-91W.

De hecho, Casio confirma que la cara frontal de este modelo comparte diseño con aquel reloj icónico. Lo que cambia es todo lo que hay detrás de la pantalla.

El F-B100W-1B incorpora conexión Bluetooth con la aplicación CASIO WATCHES. Gracias a este enlace, el reloj ajusta su hora automáticamente al conectarse con el teléfono.

La app también permite configurar las distintas funciones del reloj sin necesidad de tocar los botones físicos. Entre las opciones disponibles está la hora mundial, con cerca de trescientas ciudades para elegir.

Uno de los añadidos más destacados es el contador de pasos. Un sensor de aceleración integrado detecta el movimiento del cuerpo y registra automáticamente cuántos pasos se han dado durante el día.

Casio F-B100W-1B Casio Omicrono

La pantalla puede mostrar un rango de hasta 999.999 pasos. Además, el usuario puede fijar un objetivo diario de entre mil y cincuenta mil pasos y consultar el grado de cumplimiento en forma de gráfico.

El sistema también incluye un recordatorio de actividad. Si el reloj detecta poco movimiento durante un tiempo prolongado, avisa con un aviso en pantalla y un sonido, aunque esta función puede desactivarse.

Todos los datos de pasos recogidos por el reloj pueden enviarse después a la aplicación móvil. De esta forma, sirven como un registro diario que ayuda a seguir la actividad física a lo largo del tiempo.

En cuanto a las medidas, la caja tiene 41,9 por 38,1 milímetros y un grosor de solo 8,8 milímetros. El peso total del reloj es de 26 gramos, lo que lo convierte en un modelo especialmente ligero.

App del Casio F-B100W-1BV Casio Omicrono

La caja y el bisel están fabricados en resina, al igual que la correa. Casio ha añadido plástico en las piezas principales de la correa, elaborado con recursos orgánicos renovables.

Según explica la marca, este material busca reducir el impacto ambiental del producto. La parte trasera de la correa incluye además ranuras pensadas para dejar salir el sudor y mejorar la comodidad al llevarlo puesto.

El reloj cuenta con resistencia al agua para uso diario, aunque no está pensado para inmersiones. La pila interna tiene una autonomía aproximada de dos años antes de necesitar cambio.

Entre las funciones clásicas se mantiene el cronómetro, capaz de medir centésimas de segundo por debajo de la hora y segundos enteros a partir de ahí. Puede guardar hasta doscientas mediciones distintas con fecha y hora.

Casio F-B100W-1B Casio Omicrono

También incorpora un temporizador de hasta sesenta minutos, cinco alarmas independientes y una señal horaria. La retroiluminación utiliza un LED de color ámbar con función de iluminación residual configurable.

El calendario es totalmente automático, por lo que no requiere ajustes manuales al cambiar de mes. La pantalla permite alternar entre formato de doce y veinticuatro horas según la preferencia del usuario.

Casio ha lanzado este modelo en tres acabados distintos, identificados como F-B100W-1A, F-B100W-1B y F-B100W-3A. Cada versión mantiene las mismas funciones, variando únicamente el color de la caja y la correa.

Este lanzamiento confirma el interés de Casio por seguir explotando la nostalgia de sus diseños más antiguos. Al mismo tiempo, la marca demuestra que esos modelos clásicos pueden convivir con funciones pensadas para el uso cotidiano actual.