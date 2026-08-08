Xiaomi lanza en España su mayor frigorífico hasta la fecha, con 621 litros de capacidad por menos de 800 euros

Xiaomi continúa su expansión por el sector del hogar inteligente, con el lanzamiento de varios electrodomésticos inteligentes que podemos controlar con el smartphone y con precios muy competitivos.

El último es el Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L, un frigorífico pensado para cubrir las necesidades de almacenamiento en hogares con familias numerosas. La marca asiática ha lanzado este modelo con un precio de salida de 799 euros.

Esto lo posiciona como una opción muy interesante si estamos buscando un frigorífco de 'estilo americano', con doble puerta y una gran capacidad de 621 litros distribuidos en dos secciones verticales.

La zona dedicada a la refrigeración cuenta con un volumen de 385 litros, mientras que el compartimento de congelador ofrece una capacidad de 236 litros, suficiente para guardar todo lo que necesitamos.

Para optimizar la organización, este modelo integra un total de 18 compartimentos distribuidos entre cuatro niveles de estantes abiertos, dos cajones independientes y seis baldas profundas en las puertas para meter hasta dos filas de latas o botellas por nivel.

Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L Xiaomi Omicrono

Además, se incluye una cubitera giratoria integrada para obtener cubitos de hielo con solo un giro; sólo es necesario añadir agua para que el dispositivo produzca hielo a diario, eliminando la necesidad de comprarlo o crearlo por nuestra cuenta con una cubitera.

Para facilitar la conservación de la comida, Xiaomi ha integrado la tecnología Ag+ Fresh en todas las zonas del frigorífico. Se trata de un sistema que inhibe la proliferación de bacterias comunes como el E. Coli, lo que a su vez también ayuda a evitar los malos olores de los alimentos frescos.

Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L Xiaomi Omicrono

Xiaomi presume de un control de temperatura preciso con flujo de aire envolvente uniforme que distribuye el frío de manera homogénea en todos los niveles. A eso se le suma el sistema Total No Frost, que evita la acumulación de escarcha en las paredes; el fabricante asegura que esto evitará tener que descongelarlo manualmente.

En cuanto a la eficiencia, el Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L cuenta con un sistema de doble inverter que ajusta el trabajo del compresor y el ventilador en tiempo real. De esta manera, consigue mantener el nivel de ruido a los 35 decibelios y obtener una eficiencia energética de clase E.

Aún así, Xiaomi promete una elevada potencia de refrigeración y congelación, afirmando que este frigorífico es capaz de congelar hasta 14 kg de carne en 24 horas para retener el sabor natural de los alimentos.

Para el diseño, Xiaomi ha optado por un estilo sobrio con un acabado en tono gris con estética de acero inoxidable que mantiene su aspecto tanto a la sombra como si encendemos la luz.

La superficie del panel frontal ha sido sometido a un tratamiento de fusión térmica con iones de carbono y cuenta con nueve capas de pulido diseñadas para ofrecer resistencia frente a los arañazos y marcas de uso continuo. Las puertas se pueden abrir hasta un ángulo de 90 grados para facilitar el uso y la extracción de contenedores de comida grande.

Por supuesto, este frigorífico se conecta con nuestro smartphone a través de la aplicación Xiaomi Home, disponible para iOS y Android, lo que permite ajustar la configuración de manera remota, como la temperatura o el modo operativo. También se puede controlar con la voz con los asistentes Alexa y Google Assistant.