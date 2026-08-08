Ha llegado a ALDI el enfriador de aire perfecto para aliviarnos durante el trabajo de oficina: cuesta solo 9,99 euros

Con un verano tan tórrido como el que estamos pasando, se está hablando mucho de soluciones baratas para refrescarnos, especialmente si no tenemos acceso a un sistema de aire acondicionado o si queremos algo más personal y pequeño.

El nuevo enfriador de aire Ambiano que se vende en ALDI por 9,99 euros puede ser la solución perfecta, especialmente para oficinas y despachos en los que no podamos instalar un aire acondicionado.

Este dispositivo es muy diferente a un ventilador tradicional, porque hace algo más que mover el aire; se basa en el concepto de la climatización por evaporación, que rebaja la temperatura sin necesidad de costosas instalaciones fijas.

Aunque a veces este tipo de dispositivos es conocido como "aire acondicionado portátil", hay que tener en cuenta que su funcionamiento es muy diferente, y que cubre un hueco diferente en el sector de la climatización personal.

A diferencia de los aparatos de aire acondicionado tradicionales, que emplean compresores y gases refrigerantes para enfriar estancias completas, los enfriadores evaporativos basan su funcionamiento en un principio físico sencillo.

El aire caliente de la estancia pasa a través de un filtro humedecido con agua, lo que provoca la evaporación del líquido, provocando una sensación de aire frío.

Al mismo tiempo, el aparato aporta humedad al ambiente, algo de especial utilidad en despachos u oficinas con ambientes secos provocados por la climatización central. Por lo tanto, pueden ser usados en conjunción con un aire acondicionado para ahorrar en la factura de la luz.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la eficacia de estos aparatos se ve muy reducida si la humedad ambiental ya es muy alta, y de hecho, puede empeorar la situación, dando sensación de más calor. Por lo tanto, es importante saber cuándo usarlos mejor.

El enfriador de aire de oferta en Aldi ALDI Omicrono

El tamaño compacto es una de las ventajas destacadas de este dispositivo, algo especialmente importante para ponerlo en la mesa de la oficina apuntándolo a nuestro cuerpo.

Con unas dimensiones aproximadas de 175 x 160 x 175 milímetros, el dispositivo ocupa un espacio mínimo sobre la mesa, lo que facilita su colocación junto al teclado, el monitor o en una esquina del escritorio sin entorpecer el paso de documentos ni cables.

El tanque de agua extraíble posee una capacidad de 700 mililitros, con el que puede ofrecer varias horas de funcionamiento continuo sin necesidad de recargarlo constantemente.

Este modelo en concreto incorpora tres niveles de velocidad para adaptar el caudal del aire a cada situación y momento del día.

Como añadido, cuenta con un sistema de luces LED configurable en siete colores diferentes, por lo que también funciona como una luz ambiental tenue que puede dar un aspecto diferente a nuestro espacio de trabajo. El dispositivo en sí está disponible en varios colores: blanco, negro con gris y blanco con antracita.