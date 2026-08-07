Así es el extraño dispositivo portátil con forma de donut que está preparando OpenAI junto al diseñador del iPhone

OpenAI está desarrollando un nuevo aparato centrado en inteligencia artificial que tendría el tamaño aproximado de un disco de hockey. Según el periodista Mark Gurman, de Bloomberg, su forma recordaría a una rosquilla y estaría diseñado para llevarse en la mano.

El dispositivo funcionará como un altavoz inteligente sin pantalla. Está pensado como un ordenador centrado en IA que se maneja únicamente con la voz.

La idea es que las personas puedan realizar tareas cotidianas hablando con él en lugar de tocar una pantalla. Al no tener cables fijos, se podrá llevar de una habitación a otra con una sola mano.

OpenAI espera que los usuarios interactúen con este aparato varias veces a lo largo del día. La compañía lo concibe como un compañero constante dentro del hogar, no como un producto de uso ocasional.

El altavoz funcionará con batería y contará con piezas móviles. Estas piezas se activarán para mostrar cuándo el dispositivo está respondiendo o interactuando con la persona que tiene delante.

Un diseño pensado para comunicar con gestos y luces

El aparato incorporará luces que indicarán el momento en que el aparato está escuchando activamente. De esta manera, quien lo use sabrá en todo momento si sus palabras están siendo captadas.

El cuerpo del dispositivo incluirá rejillas de altavoz y micrófonos para captar conversaciones y órdenes de voz. Junto a ellos se instalará un sistema de cámara y otros sensores capaces de detectar el entorno donde se encuentra.

Imagen filtrada de Kanye West con el aparato TMZ Omicrono

La batería integrada permitirá usarlo lejos de una toma de corriente fija. Esto refuerza la idea de un producto pensado para moverse por distintas estancias de la casa o en exteriores. De hecho, se han filtrado fotos del rapero Kanye West con él.

El aparato se podrá colocar en varias posiciones sin perder funcionalidad. Podrá sostenerse con la mano, dejarse sobre una mesilla de noche o apoyarse en la encimera de la cocina.

Más avanzado que el modo de voz de ChatGPT en el móvil

Su funcionamiento se parecerá al del modo de voz de ChatGPT que ya existe en los teléfonos. Sin embargo, este nuevo dispositivo utilizará modelos de inteligencia artificial más avanzados para lograr conversaciones con un tono más natural y humano.

Otro de sus objetivos es aprender del usuario con el paso del tiempo. Cuanta más información recopile sobre sus gustos y rutinas, más ajustará sus respuestas a cada persona en particular.

La huella de Jony Ive y su estudio LoveFrom

El diseño del aparato se ha desarrollado junto a LoveFrom, el estudio de Jony Ive. Ive es conocido por haber participado en el diseño de productos como el iPhone, el iPad, el iPod y el Apple Watch.

El diseñador británico también fue cofundador de una empresa de dispositivos que OpenAI adquirió el año pasado. Esa operación sentó las bases de la colaboración que ahora se traduce en este altavoz con forma circular.

Se espera que el aparato utilice metal de alta calidad junto a otros materiales de gran calidad. Su forma de anillo lo distingue claramente de los altavoces HomePod que ya vende Apple.

A diferencia de los HomePod, este nuevo producto no dependerá de una fuente de alimentación fija gracias a su batería. Tampoco se plantea como un simple altavoz doméstico, sino como un dispositivo pensado desde el inicio para la inteligencia artificial.

There’s a crazy Psyop going down right now around OpenAI’s “leaked” new hardware device codenamed: Dime



First it came in the form of this “leaked” Super Bowl commercial and now this Joe Gebbia spotting with the EXACT SAME device



OpenAI says fake, but the Super Bowl ad was real.… https://t.co/Nd8e5iUShR pic.twitter.com/VmEHgBEULK — Josh Kale (@JoshKale) March 2, 2026

Pese al secretismo, en el intermedio de la SuperBowl se vio un anuncio en el que aparecía este aparato, aunque no se mostraba ni el nombre ni la empresa tras él. OpenAI declinó que fuera cosa suya, pero parece más una estrategia de marketing que otra cosa.

Un litigio legal con Apple de fondo

El desarrollo de este dispositivo avanza en paralelo a una disputa legal entre Apple y OpenAI. Apple sostiene que OpenAI pidió a uno de sus proveedores habituales que desarrollara una técnica de acabado en metal similar a la que usa la propia Apple.

OpenAI ha calificado esa acusación de demasiado vaga y generalizada. La compañía insiste en que su nuevo aparato no utiliza ni vulnera ningún secreto comercial perteneciente a Apple.

En un escrito judicial, OpenAI defendió que está construyendo algo completamente distinto a cualquier producto de Apple. Apple, por su parte, ha solicitado una medida cautelar que, de aprobarse, podría afectar directamente al lanzamiento del dispositivo.

Las fuentes consultadas por Bloomberg aseguran que OpenAI trabaja para presentar el dispositivo durante 2026. La disponibilidad para el público general llegaría un año después, en 2027.

Las personas cercanas al proyecto afirman que el desarrollo continúa pese al conflicto legal con Apple. Por ahora nada indica que la disputa vaya a frenar los planes de la compañía dirigida por Sam Altman.

Sobre el precio, OpenAI ha barajado internamente una horquilla de entre 300 y 400 dólares por unidad. Esa cifra lo situaría en un rango similar al de otros altavoces inteligentes premium ya existentes en el mercado.

El primer paso de una familia de dispositivos

Este altavoz con forma de donut no sería un proyecto aislado dentro de la compañía. OpenAI planea desarrollar una gama más amplia de aparatos centrados en inteligencia artificial en los próximos años.

A largo plazo, la empresa contempla incluso la posibilidad de crear hardware capaz de sustituir al teléfono móvil. Se trata de una ambición que conecta directamente con la experiencia de Jony Ive en el diseño de dispositivos de uso masivo.

De confirmarse estos planes, OpenAI pasaría de ser una empresa centrada en software a convertirse también en fabricante de hardware de consumo. El resultado de la disputa con Apple podría marcar el ritmo al que todo esto llegue finalmente a las tiendas.