Este destornillador de aluminio anodizado que solo pesa 65 gramos guarda un secreto que no se ve a simple vista

Cada vez estamos más rodeados de tecnología, y eso suele implicar que en ocasiones hemos de desmontar dispositivos, o arreglar cosas en la casa, aunque no sean aparatos tecnológicos.

Un pequeño destornillador de bolsillo ha llamado la atención en Kickstarter por un motivo muy concreto. Por fuera parece una herramienta cualquiera, pero por dentro guarda hasta 24 puntas distintas.

Se llama Zevor y es el primer producto de un equipo de diseñadores e ingenieros que hasta ahora no había lanzado nada al mercado. Su apuesta es sencilla: meter todo un juego de puntas dentro de un cuerpo que pesa apenas 65 gramos.

A simple vista, el Zevor tiene el aspecto de un destornillador clásico con un acabado de aluminio anodizado que llama la atención por su acabado. Nada en su exterior sugiere que esconda un compartimento secreto en su interior.

El truco está en la parte trasera del mango. Al presionar el cabezal, la base se despliega hacia abajo y libera un pequeño cargador con un movimiento de resorte que resulta satisfactorio al usarlo.

Dentro de ese cargador se alojan 12 puntas de doble extremo, lo que se traduce en 24 puntas distintas de acero S2. Todas quedan sujetas al cargador mediante imanes, así que no se sueltan ni suenan al llevarlas en el bolsillo.

Esa combinación permite prescindir de una caja de herramientas para tareas pequeñas. Basta con este destornillador para reparar gadgets, trastear con electrónica o resolver imprevistos de bricolaje sin cargar con nada más.

Destornillador Zevor Omicrono

El mango incorpora una textura pensada para mejorar el agarre en trabajos de precisión. Además, la punta cuenta con retención magnética que sostiene tornillos pequeños durante el montaje, algo útil cuando se trabaja con una sola mano.

En la parte trasera hay una tapa giratoria libre que cumple una doble función. Sirve como apoyo estable para la mano mientras se atornilla, y de paso se convierte en un pequeño gesto casi hipnótico para quien le guste juguetear con las manos.

En cuanto a medidas, el Zevor apenas llega a los 12,5 centímetros de largo. Ese tamaño lo hace fácil de meter en cualquier bolsillo o en un neceser de herramientas de uso diario.

Los precios de acceso parten de 19 dólares, muy por debajo del precio de venta previsto de 36 dólares una vez llegue a tiendas.

Funda Zevor Omicrono

Quienes busquen un extra pueden añadir una funda de cuero a medida pensada para regalarlo. Es un detalle que encaja bien con el tamaño reducido de la herramienta y que le da un aire más cuidado si se quiere hacer un obsequio.

Si todo avanza según lo previsto, los primeros envíos llegarían a partir de septiembre de 2026. Los gastos de envío, que parten de 8 dólares por paquete, se calcularán una vez se cierre la campaña.

Por ahora, el interés generado confirma que hay hueco para herramientas de bolsillo pensadas al detalle. Y en este caso, la clave no está en añadir más funciones a la vista, sino en esconder mejor las que ya existen.