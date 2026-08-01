Nike lanza unas sandalias con las que el deportista se recupera antes de los entrenamientos: usa una innovadora tecnología

Nike se ha vuelto a aliar con Hyperice con la idea de que el atleta consiga recuperarse con mayor facilidad.

Se trata de las Nike Air Zoom Hyperslide, unas sandalias innovadoras que combinan la experiencia de Nike en calzado deportivo con la tecnología de recuperación de Hyperice.

La compañía explica que están diseñadas para integrar la recuperación de forma sencilla en la competición, los entrenamientos o el día a día. Y es que cuentan con una suela con tecnología Air Zoom, que ofrece una pisada suave y reactiva, y un dispositivo de calor y vibración desarrollado por Hyperice en la parte superior del pie para ayudar a reducir la tensión, relajar los pies y favorecer la recuperación diaria.

Se trata de la tecnología Hyperslide Pod, un módulo magnético extraíble integrado en la correa ajustable de la sandalia que ofrece tres niveles de calor (hasta 47 °C) y tres niveles de vibración, funcionando en ciclos de recuperación de 15 minutos.

Además, los usuarios pueden personalizar fácilmente la experiencia mediante los controles integrados en el propio dispositivo o conectándolo a la aplicación de la marca.

Nike AirZoom Hyperslide Nike

La empresa ha explicado que cada aspecto del diseño y la innovación de este modelo se ha desarrollado a partir de los comentarios tanto de atletas de élite como de deportistas amateurs, quienes destacaron especialmente la combinación de amortiguación, calor y vibración, —así como la rapidez— con la que perciben sus beneficios en la recuperación.

Este modelo se trata de la segunda colaboración entre Nike y Hyperice. Ambas explican que las dos marcas disponen de un objetivo común: ayudar a los atletas a moverse mejor y mejorar su rendimiento tanto durante el entrenamiento como en la competición.

"Nuestra colaboración con Nike siempre ha estado impulsada por un compromiso compartido con la innovación al servicio del atleta", afirma Anthony Katz, fundador de Hyperice. "Con las Nike Air Zoom Hyperslide hacemos que la recuperación premium sea más accesible que nunca, combinando la experiencia de Nike en calzado con la tecnología de Hyperice para ayudar a las personas a recuperarse de una forma más inteligente en cada paso".

Tanto las Air Zoom Hyperslide como las Nike x Hyperice Hyperboot reflejan el compromiso de Nike con el bienestar integral del deportista, acompañándolo en todas las fases de su actividad, desde el entrenamiento y la competición hasta la recuperación, ampliando los límites de la innovación y el diseño para ayudar a mejorar su rendimiento.

Con respecto a la disponibilidad, las Nike Air Zoom Hyperslide estarán disponibles a partir del 29 de septiembre en mercados seleccionados a través de Nike, Hyperice y establecimientos de todo el mundo.